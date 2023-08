Governo do Estado promove Destino Sergipe no sul do país

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), está dando mais alguns passos essenciais no trabalho de promoção e divulgação do Destino Sergipe. Dessa vez, as ações, que visam desenvolver o turismo sergipano, serão realizadas em alguns municípios do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Entre a quarta-feira, 16, e sexta, 18, a Setur, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), vai realizar road shows e capacitações para agentes de viagens, além de participar como expositor do 2º Incomum Day.

Cerca de cem profissionais parceiros da FRT Travel Group, operadora com mais de 22 anos de atuação no segmento sulista, serão capacitados em dois momentos: na quarta, 16, haverá um encontro em Joinville, e na quinta, 17, será realizada uma capacitação na cidade de Balneário Camboriú. Já na sexta-feira, 18, Sergipe integrará o 2º Incomum Day, evento promocional alusivo ao aniversário de 25 anos da Operadora Incomum para mais de 600 agentes de viagem de toda a região sul. Como expositor no evento, Sergipe apresentará as belezas naturais, os roteiros turísticos, a gastronomia e a cultura do estado.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, essas ações vão fortalecer o Destino Sergipe na região sul do país, a exemplo do que vem fazendo em outros mercados emissivos. Ele salienta que a Setur e a ABIH/SE têm realizado road shows, capacitações, participações em feiras de turismo e acordos de mídia compartilhada com os principais players do mercado nacional. “O objetivo de promover as capacitações e de ser expositor em um evento como o 2º Incomum Day é aumentar o fluxo de turistas em Sergipe e apresentar nosso estado como um destino aconchegante e acolhedor, com belezas naturais, históricas e culturais, além de oferecer saborosa gastronomia”, explica.

Prova disso são as ações mais recentes realizadas em Campinas, no estado de São Paulo, na semana passada. No dia 10, a Setur capacitou mais de cem agentes de viagens parceiros da Operadora Mondiale By Ancoradouro, quando foram exibidos vídeos institucionais sobre o litoral sergipano, os festejos juninos, dentre outros atrativos. Nos dias 11 e 12, a equipe da Setur fez parte do ‘Agente Tá On – Campinas’, maior evento da Azul Viagens, com a presença de mais de 10 mil pessoas e mil agentes de viagens.

Marcos Franco comenta que, ao ampliar a divulgação nacional, o Governo do Estado, por meio da Setur, busca impulsionar os números da alta temporada. A intenção é que mais e mais turistas visitem Sergipe no verão 2023, encantando-se pelas praias, pelas delícias da gastronomia e tudo mais que o turismo do estado possa oferecer. Na concepção dele, isso vai provocar movimentação econômica, oportunizando a geração de mais empregos e renda no estado.

Fonte: Governo de SE