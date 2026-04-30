Governo emite novo aviso para chuvas moderadas a intensas em todo o estado

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), emitiu aviso meteorológico para chuvas moderadas a intensas em todo o estado. A previsão é válida desta quinta-feira, 30 de abril, até às 23h59 da sexta-feira, 01 de maio. Este é o sexto aviso meteorológico que o Governo do Estado emite no mês de abril, período típico do início das chuvas em Sergipe.

Para estas quinta e sexta-feira, há possibilidade de acumulados expressivos, podendo ultrapassar 50 milímetros (mm) por dia, além da ocorrência de rajadas de ventos de moderados a intensos, com velocidade entre 40 km/h e 70 km/h. Descargas elétricas também podem ocorrer em pontos isolados.

De acordo com a análise meteorológica, a atuação de um cavado em baixos níveis da atmosfera na costa do nordeste, associado ao escoamento de ventos de sudeste em direção ao leste da região, torna a atmosfera muito úmida e instável e favorecem a ocorrência de chuvas volumosas no estado de Sergipe.

Fim de semana

De acordo com a equipe de meteorologia da Semac, a tendência é de que a chuva diminua entre sábado, 2 de maio, e domingo, 3. “O sistema é dinâmico e, a depender da evolução do clima, que é monitorado continuamente, o aviso meteorológico poderá ser renovado”, frisa a meteorologista Wanda Thatyana.

Riscos associados

As condições previstas indicam risco de transbordamento dos principais rios e lagoas do estado, e de transbordamento de pequenos córregos, riachos, rios e lagoas em diferentes regiões. O acumulado de precipitação também pode trazer riscos para o tráfego em rodovias, além de alagamentos, deslizamentos de encostas, destelhamentos de imóveis, queda de árvores e de placas mal fixadas.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando continuamente as condições atmosféricas, e novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

Fonte: Governo de SE