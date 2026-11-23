O futebol amador sergipano viveu um dia de celebração, emoção e reconhecimento ao esporte no último sábado, 21, com o encerramento da Copa Serigy de Futebol Amador 2026. Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e com o apoio do Banese, a competição teve as finais disputadas na Arena Batistão, reunindo as seleções municipais de Tobias Barreto e Frei Paulo, na categoria masculina, e de Gararu e Aracaju, na feminina. A edição deste ano reforçou a importância do campeonato para a valorização dos atletas, o incentivo ao futebol nos municípios e a ampliação das oportunidades para o esporte feminino.

A programação começou às 16h, com a decisão masculina entre Tobias Barreto e Frei Paulo. Em uma partida marcada pela disputa e pela expectativa das torcidas, a seleção de Tobias Barreto conquistou o título da Copa Serigy 2026 ao vencer por 3 a 0. A equipe de Frei Paulo ficou com a segunda colocação, encerrando uma campanha de destaque na competição.

Na sequência, às 18h, as equipes femininas de Gararu e Aracaju entraram em campo para decidir o título. Em uma final que celebrou a força e o crescimento do futebol feminino em Sergipe, Gararu venceu nos pênaltis e garantiu o troféu da edição 2026. A seleção de Aracaju terminou a competição como vice-campeã, após uma campanha que também merece reconhecimento pelo desempenho das atletas.

Antes das decisões na Arena Batistão, o Estádio Adolfo Rollemberg recebeu as disputas pelo terceiro lugar. Às 13h30, pela categoria masculina, as seleções de Estância e Propriá se enfrentaram, com vitória de Estância por 3 a 0. Já às 15h30, a disputa feminina colocou frente a frente as equipes de Tobias Barreto e Ilha das Flores. A terceira colocação ficou com Tobias Barreto, que venceu por 4 a 0.

Investimento

Além da disputa esportiva, a Copa Serigy também se destaca pelo investimento direto no futebol amador. Nesta edição, a competição distribuiu R$ 210 mil em premiações, com valores iguais destinados às categorias masculina e feminina, reforçando o compromisso com a igualdade de oportunidades e o fortalecimento da participação das mulheres no esporte.

A iniciativa também conta com recursos de uma emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, no valor de aproximadamente R$ 500 mil. O investimento contribuiu para a realização do campeonato e já tem continuidade garantida em 2027. A manutenção dos recursos representa um passo importante para assegurar uma nova edição e ampliar o alcance da competição nos municípios sergipanos.

O governador Fábio Mitidieri destacou a importância de investir no esporte como ferramenta de transformação social e valorização dos talentos presentes em todas as regiões do estado. “Quando investimos no esporte, estamos investindo nas pessoas, nas oportunidades e no futuro dos nossos municípios. A Copa Serigy mostra que o talento está em todo lugar e que o poder público precisa criar condições para que esses atletas tenham espaço, incentivo e reconhecimento. Estamos felizes com o resultado desta edição e com a perspectiva de continuar esse trabalho em 2027, fortalecendo ainda mais o futebol sergipano”, afirmou.

Para o secretário de Estado do Esporte e Lazer, Flávio Oliveira, a competição representa uma política pública que aproxima o Governo dos municípios e reconhece o potencial dos atletas que movimentam o futebol amador. “A Copa Serigy nasceu com o propósito de dar visibilidade ao futebol dos nossos municípios, criar oportunidades para os atletas e oferecer uma competição organizada, com estrutura e reconhecimento. Chegar ao encerramento de mais uma edição, com finais realizadas na Arena Batistão e premiação de R$ 210 mil, demonstra a dimensão que o campeonato alcançou. Temos equipes masculinas e femininas participando em condições de igualdade, municípios mobilizados e atletas que encontraram na competição uma oportunidade de mostrar seu talento. Nosso objetivo é avançar ainda mais em 2027”, ressaltou.

Parceria

A realização da Copa Serigy também é resultado da união de instituições que atuam diretamente no desenvolvimento do esporte. A Federação Sergipana de Futebol (FSF) participa da organização técnica da competição, contribuindo com sua experiência na realização de eventos e no fortalecimento do futebol estadual.

Para o representante da FSF, Gleysson Prado, a Copa Serigy representa uma oportunidade de aproximar o futebol profissional das bases municipais e ampliar o espaço das equipes do interior. “É uma satisfação participar de uma competição que valoriza o futebol de cada município e oferece aos atletas a oportunidade de disputar um campeonato com organização e visibilidade. A Copa Serigy movimenta as cidades, envolve as comunidades e fortalece o futebol sergipano desde a sua base. A parceria com o Governo do Estado e a Seel é fundamental para que possamos continuar desenvolvendo esse trabalho”, destacou.

O Banese também integra a iniciativa como parceiro, contribuindo para a realização do campeonato e para o fortalecimento do esporte como instrumento de desenvolvimento social. O presidente do Banese Card, Luiz Carlos Menezes de Santana, ressaltou a importância de apoiar projetos que alcançam diferentes regiões do estado. “Para o Banese, apoiar a Copa Serigy é participar de uma iniciativa que gera oportunidades, movimenta os municípios e valoriza pessoas. O esporte tem uma capacidade muito grande de integrar comunidades e incentivar novos talentos. É uma satisfação fazer parte de um projeto que promove o futebol masculino e feminino e que tem perspectivas de crescimento para os próximos anos”, afirmou.

Valorização

Outro diferencial da competição foi a entrega de uniformes às seleções municipais participantes, disponibilizados pelo Governo de Sergipe, por meio da Seel. A iniciativa garantiu que as equipes representassem seus municípios com identidade visual própria e melhores condições de participação.

Para os treinadores das seleções participantes, a Copa Serigy também representa uma oportunidade de desenvolver o trabalho realizado nos municípios, revelar talentos e proporcionar experiências competitivas aos jogadores.

O técnico da seleção de Tobias Barreto e secretário de Esporte do município, Marcio Verlan, destacou a importância da competição para o futebol local. “A Copa Serigy é uma oportunidade muito importante para os nossos atletas. Muitas vezes, esses jogadores não têm a chance de disputar um campeonato com essa estrutura e visibilidade. É uma experiência que fortalece o grupo, incentiva os jovens e mostra que os municípios têm muito potencial esportivo. O Governo de Sergipe está de parabéns”, avaliou.

Já Jardel Oliveira, técnico da equipe masculina de Frei Paulo, ressaltou a expectativa para as próximas edições. “A competição deixa um legado importante para o futebol amador. A expectativa é que, em 2027, possamos ter novamente essa oportunidade, com ainda mais equipes preparadas e municípios envolvidos. É um incentivo para quem trabalha diariamente com o esporte e acredita no potencial dos nossos atletas”, afirmou.

Destaques

O encerramento também foi marcado pelo reconhecimento aos atletas e profissionais que se destacaram ao longo da Copa Serigy 2026. Além das premiações coletivas destinadas às equipes campeãs e às demais colocadas, a organização contemplou os destaques individuais nas categorias masculina e feminina.

Foram reconhecidos os melhores goleiros, artilheiros, jogadores e treinadores, além dos destaques jovens de cada categoria. A iniciativa valoriza não apenas os resultados das equipes, mas também o desempenho individual, a dedicação e a contribuição de quem fez a diferença durante o campeonato.

Na categoria masculina, os premiados foram: Cauã Santos, de Tobias Barreto, como melhor goleiro; Danilo Almeida, de Estância, como artilheiro; Matheus Primo, de Tobias Barreto, como melhor jogador; Marcio Verlan, de Tobias Barreto, como melhor treinador; e Everton da Silva, de Frei Paulo, como destaque jovem.

No feminino, receberam os reconhecimentos: Cinthia Barreto, de Aracaju, como melhor goleira; Chayane Eloysa, de Gararu, como artilheira; Alice Sarah, de Gararu, como melhor jogadora; Clezio Nunes, de Gararu, como melhor treinador; e Thauanny Cibelly como destaque jovem.

Para os atletas premiados, o reconhecimento representa o resultado de uma trajetória de dedicação e esforço. Alice Sarah, eleita melhor jogadora da competição, destacou a importância de participar de um campeonato que proporciona visibilidade aos talentos do interior. “É uma felicidade muito grande receber esse reconhecimento. A Copa Serigy nos dá a oportunidade de mostrar nosso trabalho, representar nosso município e viver uma experiência que fica marcada na nossa trajetória esportiva”, declarou.

Copa Serigy segue em 2027

A Copa Serigy encerra seu calendário de 2026 com resultados que reforçam o fortalecimento do futebol amador, a valorização das seleções municipais e a ampliação dos espaços destinados ao futebol feminino. A garantia de recursos para 2027 reforça a perspectiva de continuidade de uma iniciativa que aproxima o Governo do Estado das comunidades e reconhece o esporte como instrumento de inclusão, integração e desenvolvimento.

Lista completa de campeões

Campeões por região

Campeão masculino – Regional 1: Itaporanga D’Ajuda

Campeão masculino – Regional 2: Tobias Barreto

Campeão masculino – Regional 3: Frei Paulo

Campeão masculino – Regional 4: Propriá

Campeã feminina – Regional 1: Aracaju

Campeã feminina – Regional 2: Tobias Barreto

Campeã feminina – Regional 3: Gararu

Campeã feminina – Regional 4: Ilha das Flores

Premiações individuais

Melhor treinador: Marcio Verlan

Melhor treinador feminino: Clezio Nunes

Melhor goleiro: Cauã Santos

Melhor goleira: Cinthia Barreto

Destaque jovem masculino: Everton da Silva

Destaque jovem feminino: Thauanny Cibelly

Artilheiro: Danilo Almeida

Artilheira: Chayane Eloysa

Melhor jogador: Matheus Primo

Melhor jogadora: Alice Sarah

Classificação da Supercopa

3º colocado masculino: Estância

2º colocado masculino: Frei Paulo

1º colocado masculino: Tobias Barreto

3ª colocada feminina: Tobias Barreto

2ª colocada feminina: Aracaju

1ª colocada feminina: Gararu

Fonte: Governo de SE