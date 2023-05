Governo encerrará Maio Amarelo com passeio ciclístico

Para conscientizar a população para a redução de acidentes no trânsito, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), realiza neste domingo, 28, o passeio ciclístico Maio Amarelo ‘No trânsito, escolha a vida’. A concentração acontece às 7h no Centro de Artesanato Chica Chaves, localizado na Orla do bairro Industrial e segue para o Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), local de chegada.

A ação é gratuita para toda a população com sorteio de brindes e uma bicicleta. Além disso, o evento encerra a campanha ‘Maio Amarelo’ que prioriza a conscientização dos sergipanos para construir coletivamente um trânsito seguro na prevenção de acidentes e a proteção da vida, além de promover a saúde das pessoas.

De acordo com a referência técnica de Vigilância em Violências e Acidentes da SES, Alexandra Pacheco, o passeio é educativo que tem o intuito de sensibilizar a população. “Temos a intenção de promover nas pessoas comportamentos e escolhas seguras no tráfego bem como o respeito às regras e sinalizações. É um trabalho de prevenção que busca a redução no número de mortes e de feridos por acidentes no trânsito”, explicou Alexandra.

Para participar, basta se inscrever no link: https://forms.gle/d71FbrrvExPRv4Ft8

Fonte: Governo de SE