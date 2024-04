Governo entrega quadra de esportes em Simão Dias

Na última segunda-feira, 08, o Governo de Sergipe realizou a inauguração da quadra de esportes do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos (Creja) Professor Marcos Ferreira, em Simão Dias. Com essa entrega, o governo chega ao marco de 40 obras na Educação entregues desde 2023.

Orçada em R$ 2.494.045,70, a quadra foi entregue antes do prazo previsto. O espaço é uma reivindicação da população simãodiense, que o utiliza tanto para a prática esportiva quanto para atividades sociais e de lazer. O Creja Professor Marcos Ferreira ganhou área de lazer com quiosques, arquibancadas cobertas e vestiários masculinos e femininos adaptados para pessoas com deficiência.

“Aqui, damos continuidade a um trabalho que foi iniciado na gestão do governador Belivaldo Chagas. Este é um compromisso que o governo assumiu com o futuro dos sergipanos, que passa pela educação de qualidade, pelo respeito ao magistério e pela estruturação das escolas. Estamos entregando 40 obras, porque é pelos alunos que estamos aqui. O momento que Sergipe atravessa é um dos melhores de sua história. Portanto, agradecemos aos educadores, que estão fazendo parte dessa construção”, ressaltou o governador Fábio Mitidieri durante a solenidade, enfatizando a relevância de políticas públicas como o Programa Estadual de Promoção, Proteção e Prevenção da Saúde Menstrual nas Escolas (Cuidar-SE), o Programa de Acolhimento Psicossocial nas Escolas Estaduais de Sergipe (Acolher), o Programa de Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil (Ameei) e o prêmio ‘Educação Nota 10’.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, considera que as 40 obras entregues representam um salto de qualidade de vida para a comunidade escolar sergipana. “Este Creja oferta àqueles que não tiveram a oportunidade de se dedicar à escola a possibilidade de ter seu diploma assegurado para acessar o mercado de trabalho. Além do ensino fundamental e médio, temos aqui o ensino profissionalizante. Esta unidade representa, então, uma forma de recuperar e reparar faltas de momentos passados. É uma grande felicidade fazer parte disso. São 15 meses de incremento e prioridade à educação, para que pudéssemos entregar 40 obras como esta e fazer de Sergipe um estado referência”, disse.

O diretor do Centro de Referência, Leandro Ferreira de Santana, destacou a alegria que a construção da quadra trouxe aos 677 alunos e a todos os moradores de Simão Dias. “Quero parabenizar o governador por nos entregar essa maravilhosa quadra, que é a maior e melhor do centro-sul. A gente celebra também a troca das carteiras escolares, as mudanças no auditório, e agora a quadra. Portanto, não é só uma quadra, mas o conjunto. E a gente sabe que o trabalho não para. Quem caminha por este estado sabe que todos os dias são inauguradas obras, e muitas outras estão por vir”, pontuou.

“A entrega de uma quadra é um importante marco na formação de atletas e de admiradores do esporte. Em nome dos demais alunos, agradeço ao governador e ao secretário da Educação pelo olhar sensível às unidades em Simão Dias e em Sergipe”, afirmou Joilson de Andrade Santana, aluno do Creja no curso técnico de Redes de Computadores e técnico formado em Segurança do Trabalho pela mesma unidade.

Intervenções

A quadra multiuso foi construída em galpão pré-moldado de concreto armado, com telhamento de aço galvalume. Também foi contemplada com piso de alta resistência, redes de proteção em nylon e iluminação com refletores em LED de 200 watts. O projeto envolveu, ainda, drenagem de águas pluviais, nova instalação elétrica e sistema de acessibilidade.

Os investimentos foram ampliados à instalação de equipamentos esportivos, como traves de futebol de salão, postes para vôlei, estrutura metálica móvel para basquete e cadeira para árbitro. Também foi aplicada pintura de demarcação esportiva.

O Centro foi climatizado no ano de 2021, com 48 aparelhos de ar condicionado. São dois aparelhos por sala, cujos investimentos foram de R$ 225.600,00. Recentemente, a unidade passou por revisão da instalação elétrica e hidrossanitária, instalação de esquadrias e pintura, com investimento de R$ 64,4 mil.

“Hoje é um dia histórico pelo conjunto de investimentos feitos em nossa escola. Este centro é muito especial por ser uma das únicas unidades da região que trabalha com a educação de jovens e adultos. Então, é um governo que presta atenção em todas as modalidades de ensino. É uma obra crucial para essa juventude que não teve a oportunidade de terminar os estudos no tempo regular e, por isso, talvez esta seja uma das mais importantes obras da rede. Agradecemos pelo olhar cuidadoso”, manifestou a professora Daniela Silva, da Diretoria Regional de Educação (DRE) 2.

