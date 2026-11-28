O Governo de Sergipe, por meio da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), estabelece, por meio da Portaria nº 67/2026, medidas emergenciais e transitórias aplicáveis aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas afetadas pelo racionamento nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

Entre as principais determinações está a aplicação de compensações vinculadas às faixas de redução do consumo de água durante o período de racionamento. Quanto maior a redução do consumo, maior será o percentual de compensação concedido ao consumidor, como forma de incentivar o uso racional dos recursos hídricos diante dos efeitos do fenômeno El Niño e da redução do volume de água da Barragem do Poxim.

Compensação por redução do consumo

A compensação será aplicada considerando a média de consumo registrada nos 12 ciclos de faturamento anteriores ao início do racionamento, observando os seguintes percentuais de redução: de 10% a menos de 20%, compensação de 10%; de 20% a menos de 30%, compensação de 20%; de 30% ou mais, compensação de 30%.

A medida tem como referência o início do racionamento, em 16 de novembro de 2026, e contempla todas as categorias de consumidores das áreas abrangidas, incluindo os usuários da tarifa social e aqueles que consomem até 10 metros cúbicos de água, observados os critérios estabelecidos na portaria. A compensação não incide sobre a tarifa de esgotamento sanitário.

Obrigações da concessionária

A portaria determina que a Iguá Sergipe divulgue o calendário de racionamento e suas alterações com antecedência mínima de 48 horas, assegure o abastecimento alternativo aos serviços essenciais, como hospitais, escolas e creches públicas, e mantenha pontos de abastecimento emergencial de água potável nos setores em que as interrupções ultrapassarem 24 horas contínuas.

O documento estabelece ainda medidas de combate ao desperdício de água, relacionadas a práticas como a lavagem de calçadas e veículos com mangueira, o enchimento de piscinas e a manutenção de vazamentos nas instalações prediais.

As medidas permanecerão vigentes até que os órgãos competentes reconheçam o encerramento da situação de emergência hídrica ou do racionamento nas áreas abrangidas.

A íntegra da Portaria nº 67/2026 poderá ser consultada na seção de portarias do site oficial da Agrese.

Fonte: Governo de SE