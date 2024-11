Governo Federal autoriza em SE moradias na modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida

O Governo Federal autorizou a contratação de propostas para a construção de mais 3.632 unidades habitacionais da modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida que contemplarão 75 municípios em 14 estados. A portaria de autorização foi publicada na última quinta-feira, 21, no Diário Oficial da União.

As novas moradias estão distribuídas por todas as regiões do país. No Nordeste, são 2.870 novas unidades habitacionais ao todo.

Em Sergipe, 146 moradias foram autorizadas. Já em Alagoas, são 48 unidades distribuídas por dois municípios. Na Bahia, as cidades de Candiba e de Casa Nova receberão 50 unidades cada uma. No Piauí, 450 moradias foram autorizadas em nove municípios. Outras unidades habitacionais também foram autorizadas na Paraíba (188) e Pernambuco (232).

A modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida visa beneficiar agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. As unidades habitacionais são projetadas para atender às necessidades específicas da vida no campo, com características que respeitam o meio ambiente e as condições locais.

