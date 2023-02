Governo fortalecerá escolinhas e futebol feminino

O governador Fábio Mitidieri anunciou, na última segunda-feira, 30, um aporte financeiro no valor de R$ 2,3 milhões para os times de futebol masculino que disputam o Campeonato Sergipano e, pela primeira vez, também irá patrocinar um time feminino que representa Sergipe na Série A3 do Campeonato Brasileiro.

O time feminino do Estanciano é o único que está recebendo esse aporte financeiro do estado por também ser o único a representar Sergipe no Brasileirão. Para incentivar outros times de futebol feminino em Sergipe, também está sendo exigido que os clubes de futebol masculino que receberam esse apoio financeiro disponibilizem os centros de treinamento, no mínimo, duas vezes por semana, durante o período do contrato ou em período previamente acordado com o time feminino, respeitando o período mínimo de quatro meses.

A secretária Mariana Dantas trata do caráter inovador dessa medida. “O estado de Sergipe sempre apoiou os times de futebol, mas, além de aumentar o valor desse apoio, também estamos pedindo contrapartidas aos clubes beneficiados, que incluem a disponibilização dos centros de treinamento para que os times femininos possam treinar. Essa é a primeira vez que patrocinamos um time de futebol feminino profissional e que está nos representando no Campeonato Brasileiro. Estamos honrando o compromisso de trazer mais inovação e equidade ao esporte sergipano. Isso será importante para esses campeonatos em curso, e ainda mais importante para as próximas gerações de atletas”, afirma.

A diretora do departamento feminino do Estanciano, Natali Coimbra, comenta feliz sobre o incentivo ao clube. “Precisamos de uma mulher à frente desta pasta do Esporte para começar a receber um apoio financeiro do estado. Receber esse incentivo do governo é importante, porque podemos mostrar o nosso trabalho para o Brasil todo. Todas as jogadoras do time feminino do Estanciano são voluntárias e agora elas poderão ver o trabalho que iniciaram em 2009 ser reconhecido e valorizado pelo Governo do Estado, com o nosso governador e desportista Fábio Mitidieri”, comemora Natali.

Escolinhas de futebol

As contrapartidas exigidas também incluem o fortalecimento das escolinhas de futebol dos clubes patrocinados ou a criação das mesmas. O objetivo é ampliar a oferta de esportes para os jovens a partir dos 12 anos e revelar talentos sergipanos.

A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer será responsável pela seleção dessas crianças e a quantidade de vagas deverá ser proporcional ao valor do recurso direcionado a cada clube, um mínimo de 22 jovens.

Os clubes terão um mês para planejar a criação dessas escolas, o projeto deve ser desenvolvido ao longo dos 10 meses subsequentes e o último mês deverá ser dedicado ao encerramento do projeto.