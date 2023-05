Governo inaugura novo prédio da DAGV e cria unidade do Getam em Lagarto

O Governo de Sergipe inaugurou o novo prédio da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Lagarto (DAGV), da Polícia Civil, e instituiu o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento de Lagarto (Getam), com a entrega de oito novas motocicletas à Polícia Militar. Os investimentos foram entregues à população sergipana em solenidade realizada na última segunda-feira, 15.

O evento foi acompanhado pelo governador do estado, Fábio Mitidieri, e pelo secretário de segurança pública, João Eloy, além de integrantes das polícias e da sociedade civil. “O prédio, claramente, é um novo espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência. É um local com uma nova estrutura, mais adequado do que o anterior”, citou o governador Fábio Mitidieri.

O investimento nestas ações foi de mais de R$ 275 mil. As ações são desdobramentos de parte dos compromissos assumidos pela Gestão Estadual em prol da segurança pública de todos os cidadãos sergipanos, representando também a valorização profissional dos servidores das forças policiais de Sergipe.

A delegada Vanessa Feitosa explicou que a nova estrutura da DAGV vem de um pedido da comunidade. “Já era um pedido da população, principalmente dos grupos vulneráveis, considerando que a delegacia já estava dentro da Delegacia Regional. Agora nós vamos poder dar esse melhor atendimento às vítimas e a todos que nos procuram”, reiterou.

Vanessa Feitosa detalhou que a delegacia está estruturada para o melhor atendimento à população. “Nós temos uma sala de atendimento exclusivo para crianças, com brinquedos, para que elas se sintam mais confiantes. E também nós temos uma sala de acolhimento, onde as vítimas podem ser atendidas por uma psicóloga e uma assistente social. É um espaço bem amplo e confortável”, citou.

O comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, destacou que o objetivo do novo Getam é reforçar a sensação de segurança pública na região. “A implementação desse serviço aqui em Lagarto vai gerar ações mais específicas no combate à criminalidade, vai agregar valor às ações de segurança pública já desenvolvidas”, ressaltou.

O coronel evidenciou que as motocicletas contribuem para a celeridade da atividade dos policiais militares. “É uma unidade em que temos mais celeridade no atendimento às ocorrências, pois as motocicletas são rápidas e assim temos mais efetividade no combate a delitos praticados por motociclistas”, acrescentou.

Fonte: SSP/SE