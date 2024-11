Governo inicia pagamento dos servidores referentes ao mês de novembro

Cerca de R$ 510 milhões serão injetados na economia sergipana a partir desta terça-feira, 19, com o início do calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo estadual, fomentando o desenvolvimento e movimentando a economia local. São mais de 75 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas, que receberão os respectivos vencimentos.

Hoje, 19, recebem os aposentados e pensionistas. Já na quinta-feira, 21, após o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, quando não haverá expediente bancário, é a vez de terem creditado seus pagamentos os servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações, e os da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). Encerrando o calendário de pagamento, na sexta-feira, 22, é a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações terem os salários depositados.

Os aniversariantes do mês de novembro receberão também a primeira parcela do 13º salário. Vale destacar que os valores serão depositados ao longo dos respectivos dias de pagamento.

Com o cumprimento do calendário, serão cerca de R$ 510 milhões injetados na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local.

Fonte: Governo de SE