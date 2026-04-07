Governo lança chamamento público para o Ciclo Junino 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), lançou o Edital de Chamamento Público nº 04/2026, voltado ao Ciclo Junino, para as apresentações artísticas dentro da Vila do Forró, que acontece na praça de Eventos da Orla da Atalaia de 29 de maio a 26 julho. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de abril, e devem ser realizadas exclusivamente por meio da plataforma do Novo Mapa Cultural de Sergipe. O edital completo está disponível no site da Funcap.

A iniciativa tem como objetivo selecionar propostas culturais para integrar a programação junina no estado, fortalecendo uma das tradições mais importantes da cultura sergipana. Para garantir maior acesso e apoio aos proponentes, será disponibilizado atendimento presencial no Complexo Cultural Gonzagão, com orientação completa para inscrição na plataforma e preenchimento do edital. O serviço será oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Os interessados devem levar a documentação necessária em mídia digital para facilitar o atendimento. A leitura completa do edital é imprescindível para que os proponentes tenham acesso a todas as regras, critérios e orientações do processo seletivo. Mais informações podem ser consultadas nos canais oficiais da Funcap.

Novo Mapa Cultural de Sergipe

O Novo Mapa Cultural de Sergipe reúne, em um único ambiente digital, informações sobre agentes, grupos, espaços, projetos, eventos e oportunidades culturais no estado, com acesso público e gratuito. A plataforma concentra inscrições e resultados de editais, prêmios, oficinas, concursos e outras convocatórias.

Artistas, produtores, coletivos, gestores e demais agentes culturais que atuam em Sergipe devem realizar ou atualizar o cadastro na nova plataforma, inclusive quem já possuía registro no sistema anterior, para manter os dados atualizados e acompanhar as oportunidades disponíveis. Embora o endereço do Mapa Cultural anterior siga no ar para consulta, é o Novo Mapa que concentra as funcionalidades atualizadas e as novas chamadas públicas.

A plataforma conta com recursos como geolocalização, atualização em tempo real e interface adaptada para diferentes perfis de usuários, além de funcionar como instrumento de organização de dados e indicadores da cultura no estado. Entre suas finalidades está justamente centralizar inscrições e resultados de convocatórias, permitindo que usuários cadastrados acompanhem chamadas abertas e divulguem oportunidades, ampliando a circulação de informações entre agentes culturais.