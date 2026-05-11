logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Governo lança edital do Selo Social Empresa Amiga da Mulher

IMG_7467

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), lançou, nesta segunda-feira, 11, o Edital de Seleção nº 02/2026 do Selo Social Empresa Amiga da Mulher. A iniciativa vai reconhecer empresas privadas comprometidas com a promoção da igualdade de gênero, valorização feminina e defesa dos direitos das mulheres no ambiente de trabalho. As inscrições estarão abertas entre os dias 12 de maio e 15 de junho de 2026.

Criado por meio da Lei Estadual nº 9.343/2023, o selo busca incentivar práticas institucionais voltadas à promoção da equidade, incentivo à ascensão profissional, combate à violência e ampliação da empregabilidade feminina, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica e familiar.

De acordo com o edital, podem participar empresas que comprovem ações efetivas relacionadas à equiparação salarial, prevenção ao assédio moral e sexual, promoção da qualidade de vida e incentivo à ocupação de cargos de liderança por mulheres. Também serão avaliadas iniciativas de inclusão produtiva e acolhimento de mulheres, especialmente aquelas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

A comprovação das ações deverá ser feita por meio de documentos institucionais, registros de treinamentos, materiais de divulgação, projetos, fotos, vídeos e demais evidências que demonstrem a implementação das práticas apresentadas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do envio da ficha de inscrição e da documentação comprobatória para o e-mail institucional da SPM: dipae@spm.se.gov.br.

As empresas contempladas poderão utilizar o selo em suas logomarcas, produtos e materiais publicitários pelo período de dois anos, além de serem reconhecidas publicamente em solenidade promovida pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres.

O cronograma prevê a divulgação do resultado final em 13 de julho de 2026, enquanto a cerimônia oficial de premiação ocorrerá no dia 19 de novembro.

Confira o cronograma

Publicação do edital: 11/05/2026
Inscrições: 12/05/2026 a 15/06/2026
Resultado final: 13/07/2026
Premiação: 19/11/2026

Mais informações e acesso ao edital completo, através do site se.gov.br/spm/editais.

Fonte: Governo de SE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next