Governo lança edital do Selo Social Empresa Amiga da Mulher

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), lançou, nesta segunda-feira, 11, o Edital de Seleção nº 02/2026 do Selo Social Empresa Amiga da Mulher. A iniciativa vai reconhecer empresas privadas comprometidas com a promoção da igualdade de gênero, valorização feminina e defesa dos direitos das mulheres no ambiente de trabalho. As inscrições estarão abertas entre os dias 12 de maio e 15 de junho de 2026.

Criado por meio da Lei Estadual nº 9.343/2023, o selo busca incentivar práticas institucionais voltadas à promoção da equidade, incentivo à ascensão profissional, combate à violência e ampliação da empregabilidade feminina, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica e familiar.

De acordo com o edital, podem participar empresas que comprovem ações efetivas relacionadas à equiparação salarial, prevenção ao assédio moral e sexual, promoção da qualidade de vida e incentivo à ocupação de cargos de liderança por mulheres. Também serão avaliadas iniciativas de inclusão produtiva e acolhimento de mulheres, especialmente aquelas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

A comprovação das ações deverá ser feita por meio de documentos institucionais, registros de treinamentos, materiais de divulgação, projetos, fotos, vídeos e demais evidências que demonstrem a implementação das práticas apresentadas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do envio da ficha de inscrição e da documentação comprobatória para o e-mail institucional da SPM: dipae@spm.se.gov.br.

As empresas contempladas poderão utilizar o selo em suas logomarcas, produtos e materiais publicitários pelo período de dois anos, além de serem reconhecidas publicamente em solenidade promovida pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres.

O cronograma prevê a divulgação do resultado final em 13 de julho de 2026, enquanto a cerimônia oficial de premiação ocorrerá no dia 19 de novembro.

Confira o cronograma

Publicação do edital: 11/05/2026

Inscrições: 12/05/2026 a 15/06/2026

Resultado final: 13/07/2026

Premiação: 19/11/2026

Mais informações e acesso ao edital completo, através do site se.gov.br/spm/editais.

Fonte: Governo de SE