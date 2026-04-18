Governo lança edital para ambulantes no Itabaiana Festival 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), lançou o Chamamento Público nº 47/2026 para concessão de exploração comercial de serviços de alimentação e bebidas durante o Itabaiana Festival 2026. A iniciativa visa organizar e selecionar ambulantes interessados em atuar no evento, que será realizado entre os dias 30 de abril e 1º de maio.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 160 vagas, distribuídas entre ambulantes de bebidas (100 vagas), comidas (30 vagas) e drinks (30 vagas). Podem participar pessoas físicas e jurídicas que atuem nos ramos relacionados e atendam aos critérios estabelecidos no edital.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de abril. O procedimento é gratuito, assim como não ocorrerá nenhum pagamento em relação ao sorteio do proponente. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site: cadastrodeambulantes.com.br.

O processo de seleção prevê sorteio das vagas, que será realizado no dia 27 de abril, a partir das 10h. Os candidatos devem anexar a documentação exigida no ato da inscrição, conforme o tipo de proponente, incluindo documentos pessoais ou jurídicos, comprovantes de regularidade e certificado de curso de manipulação de alimentos, quando necessário.

A Minuta do Termo de Permissão e a ficha de inscrição, documentos obrigatórios para participação, estão disponíveis no Edital nº 47/2026, no site da Funcap, na aba Editais, e devem ser anexadas no momento da inscrição.

A leitura completa do edital é imprescindível para que os interessados conheçam todas as regras, exigências e condições de participação. Mais informações podem ser consultadas nos canais oficiais da Funcap.

Fonte: Governo de SE