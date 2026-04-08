Governo lança edital para seleção de atrações da Segundona do Turista 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), lançou o Edital de Chamamento Público nº 05/2026 para seleção de atrações artísticas que irão compor a programação da Segundona do Turista 2026. A iniciativa tem como objetivo valorizar artistas locais e fortalecer a cultura junina no estado, ampliando a visibilidade da produção cultural sergipana.

O edital prevê a seleção de artistas, grupos, bandas, trios, quadrilhas, blocos e demais agentes culturais com atuação compatível com o evento. As apresentações serão realizadas em datas específicas, dentro da programação semanal, com contratações feitas conforme os critérios estabelecidos na legislação vigente.

Inscrições

As inscrições seguem até o dia 15 de abril de 2026. O processo deve ser realizado exclusivamente de forma online, por meio da plataforma Novo Mapa Cultural de Sergipe.

Os proponentes devem preencher o formulário de inscrição e anexar a documentação exigida em edital, incluindo material de portfólio que comprove a atuação artística, além de dados pessoais ou jurídicos, conforme o tipo de inscrição. Cada artista ou grupo poderá se inscrever em apenas uma categoria, devendo indicar a faixa de cachê correspondente.

Para garantir maior acesso e apoio aos proponentes, será disponibilizado atendimento presencial no Complexo Cultural Gonzagão, com orientação completa para inscrição na plataforma e preenchimento do edital. O serviço será oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Os interessados devem levar a documentação necessária em arquivo digital para facilitar o atendimento.

O processo seletivo será composto pelas etapas de inscrição, análise e convocação para assinatura. A leitura completa do edital é imprescindível para que os interessados conheçam todos os critérios, exigências e condições de participação. Mais informações e o edital completo estão disponíveis nos canais oficiais da Funcap.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como foco incentivar e valorizar expressões artísticas ligadas ao ciclo junino, promover a descentralização das políticas culturais e oferecer ao público, uma programação baseada na identidade e tradição cultural do estado.

Fonte: Governo de SE