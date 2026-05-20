Governo lança novo edital do Programa Primeiro Emprego

Novas oportunidades de qualificação profissional para transformar o futuro da juventude sergipana. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), lança, nesta quarta-feira, 20, o novo edital do Programa Primeiro Emprego (PPE), desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O programa oferece qualificação profissional prática e teórica com bolsa-auxílio para jovens sergipanos. Ao todo, serão ofertadas 1.780 vagas distribuídas em 12 municípios sergipanos.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, a reserva de vagas para públicos prioritários e a estruturação de todo o projeto refletem o caráter transformador da iniciativa. “O Programa Primeiro Emprego representa muito mais do que qualificação profissional. Ele é uma política pública de transformação social que cria oportunidades reais para a juventude sergipana ingressar no mercado de trabalho com dignidade, experiência e perspectiva de futuro. Um dos maiores desafios enfrentados pelos jovens é, justamente, a falta de experiência profissional. O PPE rompe essa barreira ao unir qualificação teórica e prática, aproximando os jovens das demandas reais das empresas e aumentando significativamente a empregabilidade”, destacou.

As inscrições são gratuitas exclusivamente pelo site do PPE, e realizadas no período de 20 de maio a 8 de junho de 2026. Podem participar do programa jovens de 18 a 29 anos, que estejam desempregados; sem experiência formal com carteira assinada; que sejam integrantes de famílias em situação de vulnerabilidade; estudantes ou egressos dos ensinos fundamental, médio, técnico, superior ou EJA e que nunca tenham participado ou evadido do Programa Primeiro Emprego.

Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas, preferencialmente, a jovens mães solo, jovens com deficiência, jovens transexuais, jovens egressos de unidades prisionais e jovens egressos do sistema de atendimento socioeducativo.

Cursos e municípios contemplados

Entre os cursos ofertados estão: assistente administrativo; operador de supermercado; atendente de loja; auxiliar de logística; consultor de vendas; operador de caixa; social media; auxiliar de produção; gerenciamento de projetos; mecânica, repositor, operador de máquinas, entre outros. A qualificação profissional acontecerá na capital e nos municípios de: Barra dos Coqueiros, Boquim, Campo do Brito, Estância, Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Tobias Barreto.

Bolsa-auxílio e documentação

Os participantes selecionados pelo edital receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 500, durante seis meses. Os candidatos aprovados deverão apresentar a seguinte documentação: documento oficial com foto, comprovante de escolaridade, carteira de trabalho digital, comprovante de residência e CadÚnico, quando possuir.

Parceria

A relevância dessa união institucional para o sucesso do programa é celebrada pela academia. Representando a instituição de ensino superior responsável pela qualificação dos inscritos, o reitor da UFS, professor André Maurício, enfatizou que o convênio garantirá aos alunos uma preparação completa. “Estamos comemorando este grande convênio entre a Fapese, a Secretaria de Estado do Trabalho e a Universidade Federal de Sergipe, onde serão ofertados cursos aos nossos jovens do estado, para que eles se preparem para o primeiro emprego. É um trabalho maravilhoso onde visamos inserir esses jovens no mercado de trabalho, especificamente em cada empresa parceira. Os cursos ofertados serão em diversas áreas, onde serão repassadas não só a técnica, mas, também, ensinamentos práticos capazes de preparar estes jovens para as adversidades que vão existir nos seus empregos”, ressaltou.

De acordo com a presidente da Fepese, Maíra Bittencourt, esta ação conjunta não só fortalece o papel das instituições como garante um novo futuro para os jovens sergipanos. “Esse é um programa que transforma vidas por meio da qualificação e da inclusão produtiva. A Fapese tem orgulho de contribuir diretamente para uma iniciativa que conecta formação, oportunidade e desenvolvimento social, especialmente para jovens que buscam seu primeiro acesso ao mercado de trabalho”, afirmou.

Com a publicação das regras, a orientação é que os jovens se antecipem, reúnam a documentação necessária e não deixem o cadastro para a última hora.

O secretário do Trabalho reforça o chamado para que a juventude aproveite a janela de inscrições com máxima atenção. “É importante que os jovens fiquem atentos aos prazos, leiam o edital completo e realizem a inscrição. O governador Fábio Mitidieri tem defendido que desenvolvimento de verdade acontece quando o crescimento econômico chega na vida das pessoas. E o Programa Primeiro Emprego é exatamente isso: uma ponte entre o sonho do jovem e a oportunidade concreta de construir seu futuro através do trabalho”, reforçou Jorge Teles.

Fonte: Governo de SE