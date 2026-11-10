Governo lança plataforma ClimaSE para informações meteorológicas e alertas preventivos

Ampliar o acesso da população a informações meteorológicas, facilitar o acompanhamento das condições do tempo em diferentes regiões do estado e fortalecer as ações de prevenção de riscos. Com esse propósito, o Governo de Sergipe lançou, na última segunda-feira, 09, a plataforma ClimaSE, uma ferramenta digital que reúne dados meteorológicos em um único ambiente de consulta e amplia os canais de comunicação com a Defesa Civil estadual.

Coordenada pelo Governo de Sergipe, por meio da Subsecretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil (SPDEC), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), a iniciativa reúne informações das 52 estações meteorológicas contratadas pelo Estado. A ferramenta permite consultar, de maneira prática e integrada, os dados registrados em diferentes localidades, acompanhando as condições do tempo nos oito territórios sergipanos.

Um dos principais diferenciais do ClimaSE é a disponibilização de um mapa geral de Sergipe, que oferece uma visão integrada do panorama meteorológico estadual. A partir dele, o usuário pode selecionar as localidades e consultar os dados registrados pelas estações, identificando as variações das condições do tempo em cada região.

Entre as informações disponíveis estão dados instantâneos de precipitação pluviométrica, temperatura, velocidade do vento, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, radiação, evapotranspiração e índice de radiação ultravioleta (UV), entre outros indicadores meteorológicos.

Além de facilitar o acesso a esses dados, o ClimaSE também incorpora um canal de comunicação da Defesa Civil, por meio do qual a população poderá receber alertas e orientações preventivas. A iniciativa contribui para aproximar os serviços de proteção e defesa civil dos cidadãos, ampliando as possibilidades de acesso a informações que podem auxiliar na tomada de decisões diante de situações de risco.

Fonte: Governo de SE