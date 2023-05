Governo lança primeiro edital para bolsas de mestrado profissional

Uma das premissas do Governo do Estado é promover o fomento às atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Neste sentido, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) lança o primeiro edital Fapitec/SE/Funtec nº 03/2023 – Mestrado Profissional (Bolsas de Mestrado) para discentes matriculados nos Programas de Pós-Graduação Profissionais do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS), reconhecidos e/ou recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e/ou Ministério da Educação (MEC).

No total, o edital disponibilizará 24 bolsas de mestrado para profissionais das áreas de: educação profissional e tecnológica; turismo; gestão inovação, tecnológica em saúde; economia; ciência da informação; administração pública; matemática; ensino da física; e tecnologias ambientais ou ciências ambientais. Os projetos poderão ser submetidos até o dia 21 de julho.

As propostas que forem aprovadas serão financiadas por recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), no valor de R$ 1.080.000 milhão. Já o valor unitário da bolsa será de R$ 1.875,00 mil.

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, o Governo do Estado tem a missão de promover um cenário de oportunidades para os pesquisadores sergipanos. “Estamos sempre preocupados em prover o melhor para aqueles que são beneficiados com os editais da Fapitec. O lançamento deste programa é mais uma oportunidade para os nossos pesquisadores”, destaca o secretário.

Já o presidente da Fapitec, Alex Garcez, pontua que o lançamento deste edital é inédito no estado. “É a primeira vez que nós promovemos um edital voltado para o mestrado profissional. Estamos muito felizes porque serão 24 beneficiados que trarão retorno para o estado através dos seus estudos e das suas pesquisas. Nós só ganhamos com isso”, declara.

O cronograma prevê que o resultado final do edital seja divulgado no dia 10 de outubro. Já as contrações dos projetos aprovados deverão iniciar a partir do dia 16 de outubro.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas através do site www.fapitec.se.gov.br/editais.

Fonte: Governo de SE