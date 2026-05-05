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Governo nomeia mais 315 candidatos do concurso da Secretaria da Saúde

concurso

O Governo de Sergipe publicou, nesta segunda-feira, 4, no Diário Oficial do Estado, o decreto de nomeação de mais 315 profissionais aprovados no concurso público para a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Somada às nomeações realizadas em dezembro do ano passado, quando mais de 55% dos aprovados foram convocados a tomar posse, esta nova leva de nomeações, autorizada pelo governador Fábio Mitidieri no último dia 23 de abril, completa a lista dos candidatos habilitados para as 878 vagas imediatas do certame.

Para o secretário de Estado da Saúde, Jardel Mitermayer, a publicação das nomeações representa mais um passo concreto e o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento da rede pública de saúde. “Seguimos trabalhando com responsabilidade para valorizar os profissionais e atender melhor a quem mais precisa. Estamos avançando de forma planejada e gradativa, garantindo assim a assistência de qualidade no atendimento. Com essa publicação concluímos todas as etapas do cronograma do concurso público para as 878 vagas”, pontuou.

O concurso da Rede Estadual de Saúde, o maior realizado pelo Governo do Estado para a área médico-hospitalar de Sergipe nos últimos 15 anos, foi realizado ao longo de 2025 sob a condução da SES e Secretaria de Estado da Administração (Sead). Além das vagas imediatas, o certame formou cadastro reserva em 14 cargos de níveis médio e superior. Das quase 900 vagas ofertadas, 119 foram reservadas aos candidatos autodeclarados afrodescendentes; e outras 146 se destinaram às pessoas com deficiência.

Para os profissionais de nível médio, o certame contemplou vagas para os cargos de técnico de enfermagem e técnico em radiologia, e para os profissionais de nível superior, houve oferta de vagas para os cargos de médico, assistente social, biólogo, cirurgião-dentista, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, sanitarista e farmacêutico.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destaca que a nomeação desses novos servidores representa um avanço significativo na recomposição da força de trabalho. “A convocação desses mais de 300 profissionais reafirma o compromisso do Governo do Estado com a recomposição do quadro de pessoal e com a valorização do servidor público”, afirma.

A gestora da Sead ressalta ainda que a iniciativa integra uma diretriz estratégica da gestão estadual. “O chamado ‘governo dos concursos’ já se tornou uma marca dessa gestão e se traduz em ações efetivas. Ao realizar concursos e convocar aprovados de forma planejada, asseguramos não apenas a renovação dos quadros, mas também a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços prestados aos sergipanos”, ressalta.

Governo dos concursos

Com uma política efetiva de fortalecimento da estrutura de carreiras do funcionalismo público e com foco na melhoria da oferta de serviços à população sergipana, o Governo de Sergipe segue avançando de forma consistente na reestruturação do quadro de pessoal da administração estadual.

Somente em 2025, com a publicação de editais de concurso público, a atual gestão viabilizou a abertura de mais de 1.000 vagas em certames de órgãos e entidades da administração. Desde 2023, já foram realizadas cerca de 1.900 convocações de candidatos habilitados. Nesse mesmo período, somam-se 26 concursos realizados ou em andamento.

Atualmente, o Governo de Sergipe conduz diversos concursos em áreas prioritárias, como Saúde, Educação e Assistência Social. Como marco histórico, no último mês de dezembro, o governador Fábio Mitidieri empossou os primeiros 90 servidores concursados da história da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

E, além desses certames, a gestão estadual avança na preparação de novos concursos estratégicos, como o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE).

Fonte: Governo de SE

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