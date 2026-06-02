Governo orienta público sobre mudança no acesso ao Arraiá do Povo nas Terças do Arrocha

A Terça do Arrocha é um dos momentos mais aguardados por sergipanos e turistas na programação do Arraiá do Povo 2026. Em razão da expectativa de grande público para a primeira edição do ano, que acontece nesta terça-feira, 02, o Governo de Sergipe orienta que o acesso à arena de shows, na Orla da Atalaia, será realizado exclusivamente pela Entrada A. A Entrada B funcionará apenas como saída, medida adotada para organizar o fluxo de pessoas, ampliar a segurança e evitar aglomerações, repetindo o modelo utilizado com êxito na edição anterior do evento.

Com a mudança, o público deverá acessar o Arraiá do Povo pelo Corredor Cultural, localizado ao lado da Delegacia de Turismo, entre a delegacia e a Vila do Forró, seguindo em direção ao Portão A, próximo à roda-gigante. A recomendação é chegar com antecedência para facilitar a entrada, reduzir congestionamentos nas vias de acesso e contribuir para a fluidez da circulação nas imediações da arena.

O presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Gustavo Paixão, destaca que a operação repete uma estratégia que apresentou bons resultados no ano passado. “Em 2025 concentramos o acesso na Entrada A e a operação funcionou muito bem. Pedimos que o público chegue mais cedo, tenha atenção ao atravessar as vias e siga as orientações das equipes que estarão atuando no local. Teremos apoio da SMTT, reforço da Polícia Militar e atuação integrada com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos envolvidos para garantir uma Terça do Arrocha segura para todos”, afirmou.

Gustavo Paixão reforçou o pedido de atenção ao público e destacou a atuação integrada das equipes de segurança. “Pedimos que o público chegue com antecedência e siga as orientações das equipes no local. A operação será feita de forma integrada, com apoio da SMTT, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, para garantir uma noite segura e com fluxo organizado”, afirmou o gestor.

As medidas fazem parte do planejamento operacional definido em reunião estratégica realizada nesta segunda-feira, 1º, no Comando-Geral da Polícia Militar. Participaram representantes da PM, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Segurança Pública, Defesa Civil e órgãos do Governo do Estado responsáveis pela organização do ciclo junino. O encontro teve como objetivo alinhar a logística e as ações de segurança diante do grande público esperado para a noite.

Programação

No palco principal, a partir das 19h, a noite será aberta por Leonne O Nobre, levando ao público sucessos que marcaram sua trajetória no arrocha. Em seguida, quem sobe ao palco é Thiago Aquino, um dos principais nomes do gênero na atualidade. Encerrando a programação, Natanzinho Lima promete animar os forrozeiros com um repertório repleto de sucessos. Durante os intervalos dos shows, a animação continua no Palco 360º, que recebe a apresentação de Ittauan.

Maior São João à beira-mar do país

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), BaneseCard e Ministério da Cultura, por intermédio da Lei Rouanet, com patrocínio da Eneva, Maratá, Celi, Rede Primavera, Iguá Sergipe, Deso, Pisolar, GBarbosa e Banco do Nordeste, com apoio da Energisa, Netiz, Sergas, Telequipe e Shopping Jardins.

Fonte: SSP/SE