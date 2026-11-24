O Governo Federal publicou, na última segunda-feira, 23 de novembro, uma portaria que estabelece regras complementares ao Decreto nº 13.173/2026 para a aplicação das mudanças na duração normal do trabalho e nos períodos de descanso previstas na Emenda Constitucional nº 141, de 16 de outubro de 2026. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Assinada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a norma detalha aspectos como remuneração do repouso semanal, cálculo do salário-hora, negociação coletiva, segurança e saúde no trabalho, fiscalização e prestação de informações ao eSocial.

A partir de 16 de dezembro de 2026, todos os empregados terão direito a dois dias de repouso semanal, cada um com 24 horas consecutivas, sendo um deles preferencialmente aos domingos. Os descansos poderão ser concedidos em dias consecutivos ou não, desde que ocorram em cada semana de trabalho, ressalvadas as hipóteses de compensação previstas em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho, será possível estabelecer, excepcionalmente, uma distribuição diferente dos dias de repouso ao longo do mês. Nestes casos, deverá ser garantida a média de dois dias de repouso semanal remunerado no mês-calendário, sendo obrigatório conceder pelo menos um dia de descanso a cada período máximo de seis dias consecutivos de trabalho. A compensação não poderá reduzir a quantidade total de repousos devidos ao trabalhador.

A duração normal do trabalho será limitada a oito horas diárias e 42 horas semanais a partir de 16 de dezembro de 2026. Em 16 de dezembro de 2027, o limite semanal será reduzido para 40 horas. A compensação de horários continuará permitida mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, observada a legislação trabalhista. As novas regras não afastam a possibilidade de realização de horas extras nem a adoção de regimes diferenciados de trabalho previstos em lei.

A média da duração semanal e mensal do trabalho será apurada por mês-calendário, inclusive nas escalas especiais. Esse critério não se confunde com o divisor utilizado no cálculo do salário-hora, previsto no art. 5º do Decreto nº 13.173/2026.

Nos serviços que exigem trabalho aos domingos, deverá ser organizada mensalmente uma escala de revezamento, sujeita à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A exigência não se aplica aos elencos teatrais e atividades congêneres.

Nas atividades do comércio em geral, o repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez a cada três semanas, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho. Nas demais atividades, essa coincidência deverá ocorrer pelo menos uma vez a cada quatro semanas. Para as empregadas que trabalham aos domingos, deverá ser organizada escala de revezamento quinzenal, de modo a favorecer o descanso aos domingos, conforme estabelece o art. 386 da CLT.

A compensação dos dias de repouso semanal poderá ser definida por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho.

SALÁRIO X JORNADA

A redução da duração normal do trabalho e o aumento do repouso semanal aplicam-se aos contratos de trabalho em vigor e não implicam redução salarial nominal, proporcional ou de qualquer outra espécie, nem alteração dos pisos salariais vigentes. Fica assegurada a preservação da remuneração mensal contratada. A regra também se aplica aos regimes especiais de trabalho, à remuneração do trabalho avulso e ao regime de tempo parcial, observada a legislação específica.

A redução do limite semanal de trabalho não implicará redução proporcional das jornadas já fixadas em patamar igual ou inferior a 40 horas semanais. Permanecem assegurados os dois dias de repouso semanal remunerado.

Aos empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento será assegurada jornada de seis horas diárias, salvo negociação coletiva, observados os limites constitucionais de duração do trabalho e os dois dias de repouso semanal.

Para os empregados que trabalham em escala de 12 horas consecutivas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso (12×36), quando a média de horas trabalhadas no mês ultrapassar o limite semanal constitucional, deverá ser assegurada a compensação das horas excedentes ou o pagamento de horas extras, nos termos de convenção ou acordo coletivo de trabalho.

HORA DE TRABALHO

Para calcular o valor da hora de trabalho, o salário mensal contratado é dividido por um número chamado divisor, que corresponde à duração normal da jornada semanal. Atualmente, para a jornada de 44 horas semanais, utiliza-se o divisor 220. Com a redução da jornada para 42 horas semanais, a partir de 16 de dezembro de 2026, será aplicado o divisor 210.

A partir de 16 de dezembro de 2027, quando a jornada passar para 40 horas semanais, será utilizado o divisor 200. Esses divisores são utilizados para calcular o valor da hora normal de trabalho, que serve de base para o pagamento de horas extras, adicional noturno e outras parcelas calculadas por hora.

A mudança dos divisores acompanha a redução da jornada e assegura que o valor da hora de trabalho não seja reduzido. Isso significa que o trabalhador continuará recebendo o mesmo salário mensal, mas o valor de cada hora trabalhada será maior, já que a jornada será menor.

A aplicação dos novos divisores não representa reajuste do salário mensal, mas a adequação do cálculo à nova duração do trabalho. Permanecem preservados os divisores mais favoráveis ao trabalhador previstos em convenção ou acordo coletivo, contrato individual ou regulamento da empresa.

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

A Portaria também estabelece regras para o cálculo da remuneração dos dois dias de descanso semanal remunerado (DSR), assegurando a preservação do salário mensal. Para os trabalhadores mensalistas, os dias de repouso já estão incluídos no salário, e a ampliação para dois dias de descanso não gera, por si só, aumento da remuneração.

Para os trabalhadores remunerados por hora, dia, tarefa, peça ou comissão, o cálculo observará as regras específicas previstas na Portaria, garantindo a manutenção da remuneração mensal. No caso dos horistas, a remuneração dos dois dias de repouso poderá ser incorporada ao valor da hora efetivamente trabalhada, mediante acréscimo de 16,667% sobre o salário-hora normal.

NORMAS COLETIVAS

A Portaria estabelece que as cláusulas de convenções e acordos coletivos de trabalho incompatíveis com os novos limites de jornada e repouso semanal deixarão de produzir efeitos a partir da data em que as respectivas obrigações se tornarem exigíveis, preservadas as demais disposições dos instrumentos coletivos e as condições mais favoráveis aos trabalhadores.

São incompatíveis com a Emenda Constitucional nº 141/2026, por exemplo, cláusulas que estabeleçam duração normal do trabalho semanal superior ao limite constitucional ou assegurem menos de dois dias de repouso semanal, ressalvado o regime compensatório.

O saldo do banco de horas acumulado até 15 de dezembro de 2026 será compensado ou pago conforme as condições previstas no acordo individual ou no instrumento coletivo, enquanto as horas trabalhadas a partir de 16 de dezembro de 2026 observarão os limites constitucionais de duração do trabalho aplicáveis a cada período.

SEGURANÇA E SAÚDE

A portaria do Governo Federal, por meio do MTE, dispõe ainda sobre normas de segurança e saúde no trabalho. Nos regimes de prorrogação ou compensação de jornada, a organização deverá considerar os efeitos sobre os riscos ocupacionais e, quando cabível, revisar as medidas de prevenção e atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), nos termos da NR-01.

Nas atividades insalubres, a prorrogação de jornada deverá observar o disposto no art. 64 da Portaria MTP nº 671/2021. Será permitida nas seguintes hipóteses: jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso, desde que atendidos os demais requisitos da Portaria do MTE; convenção ou acordo coletivo de trabalho que autorize expressamente a prorrogação; ou autorização da chefia da unidade de segurança e saúde no trabalho da unidade descentralizada da Inspeção do Trabalho do MTE.

O Ministério do Trabalho e Emprego publicará portarias com regras complementares sobre a compensação dos repousos semanais por negociação coletiva, os períodos de descanso dos trabalhadores em regime de afastamento contínuo e a aplicação das novas regras de jornada e repouso semanal às profissões regulamentadas por legislação específica.

Fonte: Agência GOV