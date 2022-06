Governo reajusta benefício e antecipa primeira parcela do Mão Amiga Cana

No próximo dia 23 de junho, os trabalhadores do corte da cana inscritos no Programa Mão Amiga já poderão sacar a primeira parcela do benefício, com uma novidade: o valor total, ao final das quatro parcelas, passa a ser de R$ 1 mil, após reajuste promovido pelo Governo de Sergipe. O governador Belivaldo Chagas sancionou, no último dia 09 de junho, a Lei nº. 9.041, fazendo essa alteração no Programa, que somando as vertentes da cana e da laranja, atende anualmente até 10 mil trabalhadores rurais.

O programa estadual de transferência de renda é executado pelo Governo de Sergipe desde 2009, para mitigar os efeitos do desemprego sazonal que atinge diretamente os trabalhadores rurais, durante o período da entressafra dos cultivos da cana e da laranja. Em 2021 ele foi ampliado, passando a atender também pequenos criadores de gado leiteiro do Alto Sertão, no período de estiagem.

De acordo com o governador, a nova Lei veio para atualizar o valor pago pelo programa, equiparando o benefício das vertentes da cana e da laranja ao valor pago pelo Pró-Sertão Bacia Leiteira. “A gente sabe que o custo de vida subiu para todo mundo, e conhecemos de perto a realidade dessas famílias, sabendo o quanto esse benefício é importante naquele período em que as coisas ficam mais difíceis, seja pela falta do trabalho ou das chuvas. Então é justo que todos recebam o mesmo valor”, afirmou Belivaldo.

A secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes, destaca que a Seias e o Banese vêm trabalhando para já fazer valer o reajuste na edição do Mão Amiga Cana que está em curso, e que o benefício será pago mais cedo, este mês. “Estamos iniciando agora em junho os pagamentos dos trabalhadores do corte da cana cadastrados no programa, e a primeira parcela do benefício, que é dividido em quatro meses, já será creditada nas contas dos beneficiários no novo valor. Além disso, pensando nos festejos juninos, anteciparemos o pagamento, que já no próximo dia 23 de junho, estará disponível para saque, nas agências e pontos Banese”, revelou Lucivanda.

Para tanto, entre os dias 20 e 23 de junho, a Seias e o Banese farão a abertura de contas e a entrega de cartões e senhas aos trabalhadores rurais inscritos pela primeira vez no programa, nos municípios de Japoatã, Maruim, Capela, Japaratuba, Laranjeiras, Areia Branca, Rosário do Catete e Siriri. Nos demais municípios atendidos pelo Mão Amiga Cana, os novos beneficiários deverão procurar a agência do Banese da sua localidade, no mesmo período. Ao todo, 3.075 trabalhadores do corte da cana serão beneficiados nesta edição.

Fonte: Governo de Sergipe