Governo realiza 73ª edição do ‘Sergipe é aqui’ em Pinhão nesta sexta-feira, 22

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), realizará, nesta sexta-feira, 22, a 73ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, na cidade de Pinhão, no agreste do estado. A partir das 8h, os moradores do município e de comunidades vizinhas terão acesso a atendimentos e serviços ofertados pelas secretarias e órgãos parceiros.

Durante todo o dia, a estrutura do programa estará concentrada no Centro de Excelência Professora Anita Passos de Oliveira, no Centro da cidade, com uma variedade de mais de 160 tipos de serviços, como negociação de dívidas; Delegacia Itinerante com registro de Boletins de Ocorrência; emissão de IDJovem; castração de animais domésticos; cadastro e atualização do CadÚnico; testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C; marcação de consultas; exames de imagem; solicitação de OPM (órtese, prótese e meios de locomoção); cadastro ou atualização de trabalhadores em busca de emprego, entre outros.

Fonte: Governo de SE