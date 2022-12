Governo realiza II Leilão de Bens Imóveis

Nesta terça-feira, 20, a partir das 10h, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) realizará o II Leilão de Bens Imóveis de Propriedade do Estado. O certame, que ocorre na modalidade online, será conduzido pelo leiloeiro público oficial Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, através do site da RJ Leilões (www.rjleiloes.com.br).

Os interessados em participar do Leilão devem se cadastrar de forma gratuita no site www.rjleiloes.com.br, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data do evento.

Segundo o superintendente da Supat, Wedson Nunes, a expectativa é que o leilão proporcione uma boa arrecadação para o Estado, o que aumentará o poder de investimentos em outras áreas.

Wedson explica que os bens imóveis serão leiloados em três lotes. “Todos os imóveis que irão a leilão não estão mais sendo utilizados na prestação de serviços públicos e estão autorizados às alienações nos termos das Leis Estaduais nº. 8.845 de 19 de maio de 2021; e 8.905 de 06 de outubro de 2021”.

O critério de julgamento é o de maior oferta, sendo declarado vencedor para cada um dos lotes aquele que oferecer o maior lance, que, necessariamente, deverá ser igual ou superior ao valor do lance mínimo estabelecido pela avaliação.

Imóveis que serão leiloados

LOTE 01: Lote LP-14, registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju, matriculado sob o número 39.986, Livro nº 2 do Registro Geral, situado na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Bairro Capucho, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco – CENAF, no Município de Aracaju/SE;

LOTE 02: Edifício Walter Franco, situado na Praça Fausto Cardoso, esquina com a Rua João Pessoa, Centro, no Município de Aracaju/SE, registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aracaju, sob a matrícula de nº 2.283, Livro 2-Q, fl. 53, do Registro Geral;

LOTE 03: Terreno situado na Rua São José, esquina com Rua Minervina Barros, no Bairro Santos Dumont, no Município de Aracaju/SE, registrado no Cartório do 11º Ofício da Comarca de Aracaju, sob a matrícula de nº 27.673, Livro 02 do Registro Geral.

Os imóveis estão avaliados e terão suas ofertas mínimas de acordo com o descrito abaixo: o lote 01 – lance mínimo: R$ 1.109.000,00; lote 02 – lance mínimo: R$ 7.746.391,00; e para o lote 03- lance mínimo: R$ 556.500,00.

Fonte: Governo de Sergipe