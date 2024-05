Governo realizará Aulão do Pré-Universitário neste sábado, 18

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) segue com força total na rede estadual de ensino. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realiza no próximo sábado, 18, o segundo o Aulão de Atualidades e Redação do Programa Pré-Universitário (Preuni), para um público de mais de 250 alunos. O evento acontecerá no auditório da Faculdade Pio X, em Aracaju.

Com o foco em acompanhar a discussão de temas e a seleção de argumentos e repertórios que darão fundamentos para a construção da redação do Enem, os professores Danielle Neres (Redação), Priscilla Guarino (Sociologia) e André Moreira (Filosofia), além de convidados especiais, falarão sobre ‘A regulamentação das Redes Sociais em debate no Brasil’.

A coordenadora do Preuni, Gisele Pádua, comenta que as aulas de Atualidades e Redação que acontecem ao longo do calendário de ações do Preuni estimulam os estudantes a produzir e treinar a redação a partir da discussão de um tema preestabelecido, com o objetivo de atingir a nota máxima.

O Preuni é considerado o maior curso preparatório do país e o que mais aprova no ensino superior do estado, com uma diversidade tanto de cursos quanto de instituições públicas e privadas do Brasil. Ele é destinado aos estudantes que cursam a 3ª série do ensino médio da rede pública no ano letivo de 2024, egressos da rede pública e candidatos inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ensino médio em 2024, com idade igual ou superior a 18 anos.

Serviço:

O quê: segundo Aulão de Atualidades do programa Pré-Universitário da Seduc Sergipe

Quando: sábado, 18 de maio

Horário: às 8 horas

Local: Faculdade Pio X – avenida Tancredo Neves – Aracaju

Fonte: Governo de SE