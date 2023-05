Governo retoma programa de apoio financeiro a esportes coletivos em SE

O Governo de Sergipe publicou na última quarta-feira, 03, no Diário Oficial do Estado, a retomada do Programa Seleções, que oferece aporte financeiro no valor de R$50 mil para as federações sergipanas das quatro principais modalidades coletivas praticadas no estado: futsal, voleibol, basquete e handebol. A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) será responsável pelo intermédio com os representantes das federações, que precisam apresentar a documentação descrita no decreto nº 297/2023.

O Programa Seleções está em vigor desde 2021, com a previsão de um aporte financeiro para as federações sergipanas de futsal, voleibol, basquete e handebol. Em 2023, o programa chega com um novo formato e o recurso financeiro no valor de R$50 mil será dividido em duas parcelas de R$25 mil, para que as federações mantenham as seleções sergipanas sub-13, sub-15 e sub-18 treinando para as competições com materiais adequados e ambiente condizente com a modalidade, além de promover intercâmbio sócio esportivo.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca a importância do programa para o desenvolvimento das modalidades. “O Programa Seleções existe há dois anos, foi interrompido na pandemia e será retomado agora. Ele é muito importante para o crescimento das modalidades coletivas aqui em Sergipe e para o desenvolvimento desses atletas. Com esse valor, nós conseguimos oferecer mais condições de treino aos atletas e um suporte para a participação nas grandes competições”, explica.

A federação que deseja participar do Programa Seleções deverá protocolar ofício em papel timbrado da entidade, assinado e carimbado pelo presidente, com os seguintes documentos: Plano de trabalho aprovado pela Secretaria de Esporte e Lazer, com o cronograma físico e financeiro e aplicação detalhada dos recursos para o período de um ano. Os documentos deverão ser entregues até o 15º dia do mês subsequente a publicação do edital.