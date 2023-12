Graduação: UFS oferta mais de mil vagas para transferência interna

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) publicou o edital para preenchimento de vagas ociosas em cursos de graduação por transferência interna, com ingresso previsto para ocorrer no primeiro período letivo de 2024.

No total, são ofertadas 1.198 vagas, sendo 848 para os campi de São Cristóvão e Aracaju, 80 para o Campus de Laranjeiras, 176 para o Campus de Itabaiana, 82 para o Campus de Lagarto e 12 para o Campus do Sertão. A inscrição deve ser realizada no período de 15 a 22 de dezembro, por meio do Portal do Discente no Sigaa.

+Clique aqui para acessar o Edital Nº 85/2023/Prograd

Para participar, o aluno precisa ter ingressado na UFS, no curso que está vinculado, através de Vestibular, ter integralizado, na estrutura curricular a que esteja vinculado, pelo menos 15% da carga horária total, ter iniciado o curso atual há pelo menos dois períodos letivos regulares para os cursos de periodicidade semestral e um período letivo regular para os de periodicidade anual, e ter integralizado pelo menos 8% da carga horária obrigatória do curso para o qual pleiteia a transferência e estar com o vínculo ativo e matriculado em algum componente ou ter realizado uma dispensa de matrícula no período vigente.

O resultado preliminar deve ser divulgado até o dia 26 de dezembro, com prazo de interposição de recurso até o dia 29 do mesmo mês.

Fonte: UFS