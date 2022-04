Grande liderança confirma apoio à pré-candidatura do deputado Ibrain de Valmir

Com a aproximação do período eleitoral, grandes alianças vão se formando em todo o Estado. Na última quinta-feira, 28, a parceria entre o empresário Jal Construções e o deputado estadual Ibrain de Valmir foi confirmada através das redes sociais.

“Estive no Parque Kiriris para conversar com o amigo e pré-candidato a prefeito, Jal Construções, que hoje confirmou o apoio ao nosso projeto que visa continuar fazendo um interior cada vez mais forte”, comentou o parlamentar.

Em Tomar do Geru, além do seu lado empreendedor, Jal também é conhecido por estar ligado de forma direta e indireta ao futuro político da região. Por isso, além do apoio a Ibrain, ele também confirmou a sua pré-candidatura a prefeito em 2024.