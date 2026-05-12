Grave acidente deixa pessoas feridas em Lagarto

Na manhã desta segunda-feira, 12, uma colisão frontal envolvendo uma carro e uma caçamba deixou três pessoas feridas em Lagarto. O acidente aconteceu na Avenida Contorno, nas proximidades do antigo Ciretran.
Segundo informações, a condutora do automóvel, modelo Hyundai Creta na cor prata, acabou colidindo contra a caçamba que seguia sentindo Simão Dias.
Com o impacto, a condutora do veículo e duas passageiras ficaram feridas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro às vítimas.