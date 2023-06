Na manhã desta sexta-feira, 30, um carro colidiu frontalmente contra uma motocicleta na Rodovia SE-270, próximo ao Bar Santo Antônio, no povoado Visgueira, zona rural de Lagarto. O motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Samu.

Já o motorista do veículo foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou um resultado de 0.19mg/l. Com isso, ele acabou sendo conduzido para a Delegacia Regional de Lagarto para as providências legais.