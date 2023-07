O Grêmio estuda a contratação de Diego Costa, de 34 anos. O ex-jogador do Atlético de Madrid e Atlético-MG foi oferecido e seria uma opção para Luis Suárez.

Segundo as informações do repórter Rafael Pfeiffer, depois de não ter um bom momento em suas passagem pelo Atlético Mineiro e Wolves, da Inglaterra, Diego aceitaria negociar o seu salário no time brasileiro.

Cabe destacar que Diego Costa chegou a atuar com Suárez no Atlético de Madrid.