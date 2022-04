Grupo Banese lança o banco digital Desty

O Grupo Banese tem se preparado, constantemente, para conquistar novos mercados e oferecer soluções financeiras inovadoras, que atendam às necessidades de um mundo cada vez mais conectado e digital, onde o consumo online tem ganhado força dia após dia. E para continuar acompanhando as mudanças do mercado e de comportamento do consumidor, o Banese lançou na última segunda-feira, 25, o Desty, banco digital do Grupo.

O lançamento aconteceu no auditório do Museu da Gente Sergipana, durante entrevista coletiva à imprensa. Na ocasião, jornalistas e diretores de diversos veículos de comunicação do estado acompanharam a apresentação do projeto, que foi realizada pelo diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia do Banese, Luciano Passos; pela Superintendente de Negócios Digitais do banco, Jumara Mendonça; e pelo Head de Transformação Digital da SEAC, Daniel Rocha.

Dentre os cinco bancos públicos estaduais existentes no Brasil, o Banese é o primeiro a lançar um banco digital. O Desty carrega no DNA uma das principais características do seu fundador: oferecer experiência humanizada e inclusiva, e crédito para quem não tem acesso na maioria dos bancos tradicionais. O empreendimento levará para pessoas de qualquer lugar do país, a solidez, os valores, a segurança e experiência de um banco de sucesso com 60 anos de mercado.

“A nova plataforma digital expande esse potencial. Somos digitais, mas não impessoais, e pretendemos refletir esse DNA de calor humano e inclusão no novo banco digital”, afirma a superintendente de Negócios Digitais do Banese, Jumara Mendonça.

O Desty é um investimento conjunto do Banese e da Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (Seac), empresa do grupo e detentora das marcas Banese Card e TKS Soluções de Pagamento, e possui parcerias estratégicas locais e nacionais na área tecnologia, a exemplo da Technisys, CSU e Deal.

O propósito do novo banco digital é complementar, nunca substituir, a oferta de produtos e serviços do grupo Banese, apoiando na expansão geográfica e no crescimento do banco. “Com isso, teremos um Banese mais forte, gerando mais empregos e renda para nosso estado”, destaca o diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia do banco, Luciano Passos.

Como ser Desty

O lançamento do banco digital ocorrerá em etapas. A primeira delas tem início neste mês de abril e seguirá até o mês de julho. Nesta fase piloto, até 1.000 pessoas receberão convites exclusivos para serem clientes beta do Desty. Elas terão à disposição a abertura digital de conta, Conta Digital (Pessoa Física), pagamento de boletos e convênios, transferências e PIX.

Todo o processo para se tornar um cliente Desty é rápido, simples, 100% digital e seguro. O interessado seguirá o passo a passo indicado no aplicativo e, em poucos minutos, a conta estará aberta e disponível para a realização de PIX, transferências e pagamentos. Uma análise de crédito será realizada automaticamente, podendo, também, ser disponibilizado cartão de crédito, de uso nacional e internacional, e limite pré-aprovado para empréstimos.

Em agosto deste ano haverá o lançamento do banco digital para o público em geral, e neste momento serão disponibilizados, também o cartão de débito e crédito internacional ELO e empréstimos (CDC).

Inclusão financeira

Por carregar no DNA o gene do Banese, que tem como missão simplificar a vida das pessoas com soluções financeiras inovadoras, promovendo o desenvolvimento socioeconômico, o Desty surge com objetivo de auxiliar o público da classe C e D, pequenos empreendedores, especialmente os informais, a terem educação e inclusão financeira para impulsionar os negócios, organizar o orçamento familiar ou realizar um sonho.

De fácil navegabilidade e uso intuitivo, o aplicativo do Desty foi desenvolvido para rodar nos celulares com sistema operacional IOS (Apple) e Androide (Google). “O nosso banco digital possui as melhores tecnologias de segurança cibernética e de detecção de fraudes. E, por ser um mercado em constante evolução, essas tecnologias seguirão sendo sempre aperfeiçoadas”, ressalta Jumara Mendonça.

Por que Desty?

Um novo banco digital pede uma nova marca, que represente o propósito e o jeito de ser de cada um. O Desty tem sua criação inspirada na palavra Nordeste, pois leva em consideração as raízes do Banese, que tem como um dos seus propósitos entender o povo da nossa região.

“Acreditamos que as nossas raízes constroem quem somos, e quanto mais longe chegamos, mais orgulho sentimos do nosso ponto de partida. Ser Desty é, também, escrever o próprio destino, de trazer o possível para perto e de estar conectado com o nosso propósito de acolher as pessoas e facilitar as jornadas de autonomia financeira”, explica Luciano Passos.

Fonte: Governo de Sergipe