Grupo Bombom faz aniversário e sorteia carro zero Km em Lagarto

Na manhã deste sábado (16), o Grupo Bombom promoveu uma festa em comemoração ao segundo ano da empresa na cidade de Lagarto. O evento pra lá de animado, teve música, degustação de alimentos e sorteio de um carro zero-quilômetro.

Helvécio Rocha, dono do Grupo Bombom, conversou com a equipe da Tv Serigy, e

contou um pouco sobre a história da empresa:

”O Grupo Bombom é uma empresa genuinamente Sergipana, que nasceu na cidade de Estância.

Nós escolhemos Lagarto para ser nossa segunda loja, e ficamos muito felizes pela nossa escolha de ter vindo para essa cidade maravilhosa, conhecida como Capital do Interior.”

Ao lado esposa e do filho, Helvécio fez questão de fazer o sorteio do carro zero, onde a felizarda foi, Dona Josefa Santos, moradora do Povoado Bonfim, em Riachão do Dantas.

Helvécio finalizou dizendo que ”o Grupo Bombom reafirma seu compromisso de continuar surpreendendo e proporcionando experiências únicas aos seus clientes.”