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Grupo de voluntários recebe Moção da Câmara de vereadores de Lagarto

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Na última terça-feira, 14, um grupo de voluntários recebeu uma Moção de Congratulação da Câmara de Vereadores de Lagarto pelos serviços prestados, voluntariamente, as comunidades lagartenses.

O grupo que atua em várias projetos voluntários é composto por Rosa Silva, Marcelo Zane e Cláudia Costa.

Com atuação no Ademar de Carvalho, comunidade das onze casas, povoado Campo do Crioulo e no povoado Saco do Tigre, o grupo atua há mais vinte anos no município de Lagarto.

Dentre os diversos projetos sociais estão os de alfabetização de jovens e adultos, ginástica popular, distribuição de alimentos, cursos de artesanato, distribuição de brinquedos em comemoração ao dia das crianças, entre outros.

O grupo usa a frase: Seja a mudança que você quer ser no mundo de Mahatma Gandhi como slogan para desenvolver os trabalhos.

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