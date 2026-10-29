Grupo Escolar Sílvio Romero recebe exposição dedicada à arte e à memória de Lagarto

Com o objetivo de promover ações de reconhecimento aos artistas locais e ampliar o acesso da população às manifestações culturais, a Prefeitura de Lagarto, inaugurou a Exposição Olhares de Lagarto – “Arte e Memória”. A iniciativa, executada por meio das secretarias municipais da Cultura (Secult) e do Turismo (Semtur), reúne obras de três artistas locais, no Grupo Escolar Sílvio Romero, e valoriza a produção artística lagartense em um espaço histórico da cidade.

Entre os artistas participantes está Tássia Reis, cuja produção explora a pintura a óleo, o realismo mágico e elementos surrealistas, com referências à natureza, à figura feminina, à espiritualidade e à ancestralidade. A mostra também conta com obras de Altair Andrade, nome ligado à trajetória das artes plásticas do município, e de Nenê Prata, cuja produção reúne diferentes técnicas e trabalhos relacionados à arte sacra. A diversidade de estilos e percursos evidencia a riqueza da criação artística local, contribuindo para que a arte ocupe espaços de convivência, preservação da memória e acesso à cultura.

A curadoria do projeto é conduzida por Martha Lisboa e Anderson Faria, que atuam, respectivamente, nas secretarias municipais de Turismo e do Gabinete. Segundo Martha, a proposta é reunir diferentes olhares, experiências e linguagens artísticas em uma exposição que aproxime o público da produção cultural lagartense.

“A ideia dessa mostra é levar a expressão dos nossos artistas a um espaço que também carrega parte da história da cidade, proporcionando ao público uma experiência que vá além da contemplação das obras, despertando o interesse pela arte local e pelo patrimônio que faz parte da identidade de Lagarto”, explicou.

Para Nenê Prata, a realização da mostra tem um significado especial, por unir sua atuação na gestão pública à própria trajetória nas artes plásticas. Com experiência artística desde a década de 1990, ele desenvolve trabalhos que abrangem pintura a óleo, retratos e arte sacra. “A arte faz parte da história e da identidade de um povo. Ter uma exposição como essa em Lagarto é uma oportunidade de dar visibilidade aos nossos artistas, apresentar diferentes formas de expressão e mostrar a riqueza da produção cultural do nosso município. Como artista e gestor da Secult, fico feliz em contribuir para que a nossa arte seja reconhecida e valorizada”, destacou.

De acordo com o secretário Municipal de Turismo, Alexsandro Carvalho, o Alex Dentinho, a escolha do espaço para sediar a exposição simboliza a união da valorização das artes com a preservação do patrimônio histórico e a promoção turística. “Um prédio histórico como o Grupo Escolar Sílvio Romero, a Casa da Cultura lagartense, guarda parte da memória do município e desperta o interesse de moradores e visitantes. Receber uma exposição como essa permite que as pessoas conheçam as obras dos nossos artistas e, ao mesmo tempo, tenham contato com um espaço importante da nossa história”, disse.

Expediente

A Exposição Olhares de Lagarto – “Arte e Memória” segue aberta ao público até o dia 30 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, no Grupo Escolar Sílvio Romero (Casa da Cultura), localizado na Praça do Rosário, no Centro do município. A visitação é gratuita.

Fonte: Prefeitura de Lagarto