Grupo Maratá apresenta proposta e Lagarto poderá ganhar Centro Administrativo e empreendimentos comerciais

A Prefeitura Municipal de Lagarto recebeu na semana passada uma proposta de permuta assinada pelos empresários José Augusto Vieira e Josete Reis Vieira. Na proposta, o Grupo Maratá disponibilizaria para a prefeitura toda a área onde hoje está localizada a Faculdade Dom Pedro, Colégio Libertar, antigo Cjav e antiga Faculdade José Augusto Vieira. Além da área já construída, todo terreno seria doado e no local funcionaria o Centro Administrativo da Prefeitura.

Em troca, a Prefeitura de Lagarto cederia para o Grupo Maratá o terreno do antigo parque de exposição, onde seriam construídos diversos empreendimentos comerciais. A partir da cessão do terreno, o grupo empresarial irá construir um grande hipermercado e um grande shopping popular, gerando diversos empregos e desenvolvimento para o Município. A expectativa é que a construção e o funcionamento dos empreendimentos gerarão 1.500 empregos diretos.

Para a Prefeitura de Lagarto, a economia com aluguéis, transporte e suporte seria em torno de R$4,5 milhões anualmente. Isso irá representar uma modernização na gestão e uma grande economia para os cofres públicos.

Neste momento, a Prefeitura de Lagarto está realizando uma análise administrativa da viabilidade técnica da proposta recebida do Grupo Maratá. E, em seguida, será anunciada a decisão tomada com base no desenvolvimento da cidade e no bem-estar da população lagartense.