Grupo Saramandaia se reúne em torno da pré-candidatura de Sérgio Reis

No último domingo, 15, o agrupamento político Saramandaia realizou uma grande reunião, no Parque de Eventos Zezé Rocha, em Lagarto, para discutir a pré-candidatura do ex-deputado federal Sérgio Reis (PSD) à deputado estadual nas eleições deste ano. O ato ocorreu após a deputada estadual Goretti Reis desistir de disputar a sua reeleição.

Para o deputado federal Fábio Reis, Sérgio tem capacidade para dar continuidade ao legado da Família Reis na Alese. “Trabalhar para o povo tá no sangue da minha família. São anos de dedicação, empenho e força de vontade contribuindo para um estado melhor”, argumentou o parlamentar.

Já o ex-deputado Sérgio Reis afirmou que pode fazer muito por Sergipe quando esteve na Câmara dos Deputados e que se sente pronto para mais esse desafio. “Estou aqui para dizer que se depender de mim, teremos muito o que fazer para melhorar ainda mais o nosso estado. Uma nova etapa se inicia e eu estou pronto para enfrentar os obstáculos que a acompanham”, postou.

O ato também contou com a presença da deputada estadual Goretti Reis, que não teceu nenhum comentário sobre o evento em suas redes sociais; os vereadores Alex Dentinho, Washington da Mariquita, Genisson de Tonho de Totonho e Marcelo de Denilson, além do ex-prefeito Jerônimo Reis, do empresário Nininho do Doce e de lideranças locais.