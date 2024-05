GTA recolhe vítima de infarto em Riachão do Dantas

Na última segunda-feira, 06, o Grupamento Tático de Sergipe, em parceria com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), recolheu um paciente vítima de infarto em Riachão do Dantas.

De acordo com a equipe plantonista do Hospital de Riachão do Dantas, o paciente chegou na unidade com uma dor torácica, ao realizar o eletrocardiograma foi constatado que ele estava com Infarto Agudo do Miocarfio (IAM). Nesse momento, a equipe agiu rápido e acionou o SAMU para encaminhá-lo a Aracaju.