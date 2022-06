Guarda Municipal de Lagarto recupera motos roubadas em Aracaju e Riachuelo

Na tarde do último sábado, 4, uma equipe da Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou duas motocicletas roubadas, sendo uma Honda Titan 160 Cinza e uma Honda/CG FAN 150 preta, nas proximidades da rodoviária do município. Durante a ação, dois suspeitos foram conduzidos à delegacia.

“No momento da abordagem, uma das motocicletas ostentava uma placa inexistente. Após uma consulta minuciosa, foi constatado que a placa original do veículo era QMP-7E48 de Riachuelo/SE e que a mesma havia sido roubada no último dia 18/05 no município de Riachuelo. Já a segunda motocicleta, OES-9215, havia sido furtada em Aracaju, no dia 18/03 do corrente ano.

Ao serem questionados os suspeitos alegaram não saber que as motocicletas eram roubadas e que estavam indo vender as mesmas. Diante dos fatos o suspeito e as motocicletas recuperadas foram encaminhados a Delegacia Plantonista de Lagarto para adoção das medidas cabíveis”, relatou a GML.

A ação contou com apoio de Agentes de Trânsito de Lagarto.