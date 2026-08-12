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Guarda Municipal de Lagarto terá efetivo ampliado com posse de 30 novos agentes

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A Guarda Municipal de Lagarto (GML) terá seu efetivo ampliado de 09 para 39 agentes a partir da formatura e posse de 30 novos guardas municipais, marcada para o dia 30 de setembro deste ano. A definição ocorreu durante reunião realizada na última terça-feira, 11, com os aprovados no concurso público que estão na etapa final do processo de ingresso na corporação.

O encontro, que contou com a presença do prefeito Sérgio Reis, reuniu representantes da gestão municipal e os futuros guardas para tratar dos últimos encaminhamentos relacionados à formatura e à posse. Além da ampliação do efetivo, a Prefeitura de Lagarto também trabalha na estruturação de novos mecanismos institucionais para a Guarda Municipal, com a criação da Corregedoria e da Ouvidoria da GML.

Segundo o prefeito Sérgio Reis, a chegada dos novos agentes representa um reforço importante para a segurança pública do município e fortalece a atuação da Guarda. “Estamos cumprindo um compromisso que assumimos com os aprovados no concurso da Guarda Municipal e, principalmente, com a população de Lagarto. Também, estamos ampliando o efetivo de 9 para 39 guardas e avançando também na estruturação da instituição, porque queremos uma Guarda cada vez mais preparada, presente e próxima da população. É mais uma etapa de um trabalho que estamos construindo com responsabilidade e compromisso com os lagartenses”, destacou o gestor municipal, que recebeu os futuros agentes em seu gabinete.

O secretário municipal de Governo (Segov), Caíque Vasconcelos, também destacou a importância do momento para a GML com a chegada dos novos servidores para o município. Segundo ele, a convocação dos aprovados representa um avanço para a segurança pública municipal, assim como as novas estruturas, a exemplo da Ouvidoria e da Corregedoria da Guarda Municipal, ressaltando que as medidas fazem parte de um processo de organização da instituição. “Estamos fazendo história a partir do momento em que aumentamos o efetivo da Guarda, convocando todos aqueles que foram aprovados, para garantir cada vez mais segurança e a entrega de políticas à nossa população. E isso é só o começo, pois tenho a certeza de que com muito trabalho e dedicação estamos conseguindo alcançar os nossos objetivos de transformar a vida da população lagartense”, disse Caíque.

A ampliação da Guarda Municipal de Lagarto também representa uma mudança significativa na estrutura da corporação, que passará a contar com três vezes mais agentes para atuar nas atribuições da GML. De acordo com a secretária Municipal de Ordem Pública e Cidadania (Semop), Mônica Dias, a chegada dos novos guardas representa um avanço importante. “Estamos ampliando o efetivo e, ao mesmo tempo, estruturando a instituição com a criação da Corregedoria e da Ouvidoria. São medidas que contribuem para uma Guarda mais organizada, próxima da população e preparada para exercer suas atribuições. E é por isso que, em breve, estaremos celebrando com a posse e a formatura desses novos profissionais”, pontuou.

Também presente no encontro, Lucas Matheus, um dos aprovados no concurso, destacou que a proximidade da posse representa a concretização de um objetivo almejado ao longo de todo o processo. “Estamos aqui, bastante gratos por esse anúncio feito pelo prefeito, da data da nossa posse. Nós agradecemos à gestão municipal por estar cumprindo com aquilo que nos foi prometido, e estamos chegando, após termos passado por toda uma preparação, para reforçar a segurança do município”, celebrou.

Histórico 

A trajetória dos novos guardas começou ainda no concurso público realizado pelo Município. Depois da aprovação, os candidatos passaram pelas diferentes fases teóricas e práticas, previstas no certame, incluindo as etapas de avaliação e investigação social, seguindo posteriormente os procedimentos necessários para o ingresso na carreira, entre eles o curso de Manuseio e Emprego de Arma de Fogo (MEAF), na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol/SE).

O processo foi marcado por expectativa e preparação até a definição da data de formatura e posse, oficializada pelo prefeito Sérgio Reis nesta terça-feira. Agora, os 30 aprovados se aproximam da conclusão de uma trajetória iniciada com a disputa por uma vaga no serviço público municipal e que terá como última etapa o ingresso oficial na Guarda Municipal de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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