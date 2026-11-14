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Guardiãs da GML participam de capacitação para utilização do aplicativo SOS Maria da Penha

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Agentes femininas de segurança da Guarda Municipal de Lagarto (GML), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop),  participaram, na última sexta-feira, 13, de uma capacitação voltada à utilização do aplicativo SOS Maria da Penha, ferramenta tecnológica destinada a auxiliar mulheres em situação de violência doméstica. A atividade teve como foco orientar as guardiãs da Patrulha Maria da Penha sobre o funcionamento do sistema e os procedimentos necessários para o atendimento de possíveis ocorrências.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha em Lagarto, Amanda Santa Bárbara, destacou que a capacitação das guardiãs representa uma etapa fundamental para preparar o efetivo que estará diretamente envolvido na operacionalização do aplicativo SOS Maria da Penha. Segundo ela, “o treinamento permitiu alinhar conhecimentos e organizar os procedimentos necessários para a utilização da ferramenta, garantindo que as agentes de segurança pública estejam preparadas para oferecer um atendimento adequado às mulheres em situação de violência”, disse.

Para a guardiã Larissa Alves a implementação do aplicativo SOS Maria da Penha funcionará como mais um instrumento de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade, para promover maior agilidade no atendimento, além de ampliar o suporte às vítimas. “É uma ajuda a mais para a proteção das mulheres, porque, com essa ferramenta, conseguiremos auxiliar aquelas que estão em situação de violência doméstica e oferecer um atendimento mais rápido. É uma atitude positiva que vem para somar à segurança pública por meio da articulação entre os órgãos, para garantir a proteção dessas mulheres”, avaliou.

O treinamento foi conduzido por Alessandro Nascimento e Gabryel Cardoso, da 3 Technos Tecnologia, empresa especializada em soluções digitais para a administração pública. Alessandro explicou às guardiãs o funcionamento do aplicativo SOS Maria da Penha e os procedimentos necessários para sua utilização. “Nós apresentamos a elas a funcionalidade do sistema administrativo, por meio do qual a Guarda Municipal ficará responsável pelo acompanhamento das mulheres assistidas e pelo atendimento às ocorrências. Esta é uma ferramenta que representará uma proteção a mais para as mulheres do município, permitindo que elas tenham acesso ao serviço pelo celular ou procurem diretamente a GML para solicitar acompanhamento”.

Alessandro também destacou a importância da integração do aplicativo com a estrutura de segurança pública municipal, especialmente para ampliar a capacidade de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Segundo ele, a parceria entre a Prefeitura de Lagarto, a GML e a empresa responsável pela tecnologia possibilita uma rede de apoio mais abrangente. “Com essa proteção integrada à Guarda Municipal, as mulheres podem ter a certeza de que contarão com um suporte ainda maior e poderão se sentir muito mais protegidas aqui em Lagarto”, afirmou.

O aplicativo


Atualmente em fase de implantação em Lagarto, o SOS Maria da Penha foi desenvolvido para proporcionar uma resposta rápida e eficiente em situações de violência doméstica. Disponível para dispositivos com sistemas iOS e Android, o aplicativo permitirá que mulheres cadastradas e assistidas acionem situações de emergência por meio de um fluxo simplificado, possibilitando que os agentes públicos de segurança recebam as informações e realizem o atendimento da ocorrência em um curto tempo de resposta.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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