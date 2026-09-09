Gustinho celebra devoção que atravessa gerações de lagartenses na procissão de Nossa Senhora da Piedade

A devoção a Nossa Senhora da Piedade atravessa gerações e ajuda a contar a história de Lagarto. Para o deputado federal Gustinho Ribeiro (PP), candidato à reeleição, a procissão em louvor à padroeira do município desperta lembranças pessoais e familiares em um momento de devoção, esperança e gratidão. Na tarde desta terça-feira, 8, ele voltou a acompanhar o tradicional cortejo, que reuniu milhares de fiéis pelas ruas da cidade.

Gustinho caminhou ao lado de Hilda Ribeiro, candidata a deputada estadual; do candidato ao Senado André Moura; e do candidato a vice-governador Jeferson Andrade. Acompanhando a imagem de Nossa Senhora da Piedade, eles participaram de um dos momentos mais aguardados do calendário religioso do município.

O deputado seguiu o percurso em oração e agradecimento. As imagens aéreas mostraram a dimensão da procissão, com as ruas ocupadas por devotos de diferentes gerações em uma tradição que permanece viva na memória de Lagarto.

“Essa é uma tradição que mexe comigo de um jeito muito pessoal. Caminhar pelas ruas de Lagarto acompanhando Nossa Senhora da Piedade renova a fé e traz muitas lembranças da minha família e da minha história. É um momento de agradecer e pedir que nossa Padroeira continue guiando nossos passos e protegendo nossa amada Lagarto”, afirmou Gustinho.

Fonte: Assesoria de comunicação