Gustinho destina mais de R$ 20 milhões e viabiliza maior obra de pavimentação da história de Lagarto

O deputado federal e candidato à reeleição Gustinho Ribeiro (PP) destinou mais de R$ 20 milhões para obras de infraestrutura em Lagarto, com recursos que estão sendo aplicados em diferentes regiões do município. Entre os principais investimentos está a pavimentação e duplicação da Rodovia Antônio Martins de Menezes (SE-270 ), considerada a maior obra de pavimentação da história de Lagarto. A intervenção tem caráter estruturante e deve melhorar o acesso da população, facilitar o deslocamento entre comunidades e dar mais condições para o transporte de cargas.

Os recursos também estão sendo aplicados em pavimentações que avançam em mais de 13 localidades. Os serviços alcançam os bairros Ademar de Carvalho, Loiola, Mesquita, Residencial Silvio Romero, Boa Vista, Libório e Pacheco, além de ruas do Centro. Nos povoados Olhos D’Água, Mariquita, Colônia Treze, Brasília e Jenipapo, as obras também estão em andamento, levando melhorias para as vias e acessos dessas comunidades.

Os mais de R$ 20 milhões foram destinados por Gustinho por meio do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). A atuação do parlamentar em Lagarto inclui recursos destinados durante e após a gestão da ex-prefeita Hilda Ribeiro (PP), com investimentos voltados à infraestrutura viária do município. O conjunto de obras reúne a intervenção estruturante na SE-270 e serviços de pavimentação que estão chegando diretamente aos bairros e povoados.

“Tenho muito orgulho de contribuir com o desenvolvimento de Lagarto. Destinamos mais de R$ 20 milhões via DNOCS para obras de infraestrutura e pavimentação, e a SE-270 é um dos grandes exemplos desse investimento. É uma obra que vai fazer diferença para quem mora e trabalha na região, facilitando o acesso, melhorando o deslocamento e dando mais condições para o transporte de cargas. E, ao mesmo tempo, os serviços estão avançando nos bairros e povoados, com pavimentação em mais de 13 localidades. É esse o nosso objetivo: transformar recursos em obras e melhorar a vida da população de Lagarto”, afirmou Gustinho.

Fonte: assessoria de comunicação.