Gustinho: Escola Modelo de Lagarto será construída com o Governo do Estado

Durante a inauguração do Estação de Cidadania, no bairro Estação, na última sexta-feira, o deputado federal Gustinho Ribeiro afirmou que a Escola Modelo Rosendo Ribeiro Filho será construída em parceria com o Governo do Estado.

“O Governo Fábio Mitidieri está enviando para Lagarto R$ 5 milhões, para gente construir a escola modelo. E aqui vou falar uma coisa para vocês, a gente não precisa mentir para o povo, a gente tentou uma emenda para fazer a escola modelo, mas eu não consegui liberar os recursos. Mas o governador Mitidieri garantiu R$ cinco milhões para gente construir a escola”, disse o parlamentar.

Gustinho também informou que, com a garantia dos recursos, o projeto da escola está sendo atualizado para, posteriormente, ser apresentado ao vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, e ao governador Fábio Mitidieri, antes da assinatura da Ordem de Serviço.

Anunciada em 2021 pelo referido deputado e a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, a Escola Modelo estava orçada em R$ 4,3 milhões, e planos para ser construída na Praça do Forródromo, no centro da cidade, para atender a 300 alunos por turno.

