Gustinho e Hilda anunciam apoio ao pré-candidato a governo Fábio Mitidieri

Na manhã desta sexta-feira, 29, o deputado federal Gustinho Ribeiro e a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, recepcionaram o pré-candidato a governo, Fábio Mitidieri. Na oportunidade, os dois políticos lagartenses anunciaram apoio a Mitidieri.

Durante o encontro, Gustinho e Hilda mostraram o crescimento de Lagarto nos últimos anos. Apesar da crise de saúde pública e econômica que tomou conta do País, Lagarto se tornou um grande canteiro de obras, teve aumento no número de empregos e viu a economia crescer com a chegada de novos empresas e a vinda do Hospital de Amor de Barretos.

“Lagarto se tornou a maior cidade do Interior do Estado. Com a parceria que conseguimos firmar do nosso mandato com a prefeita Hilda, trouxemos investimentos e desenvolvimento. O povo está feliz. Lagarto é um exemplo para Sergipe e para o Nordeste”, disse Gustinho.

Durante o encontro, Gustinho e Hilda anunciaram que irão apoiar a pré-candidatura de Fábio Mitidieri, num gesto que visa, mais uma vez, melhorias para a população de Lagarto. “Pedimos a Fábio que seja um compromisso dele a construção de um novo Hospital Regional de baixa e média complexidade e a duplicação da SE 270 entre a BR 101 e o município de Simão Dias”, afirmou Gustinho.

“O Governo do Estado pode ajudar no desenvolvimento da região Centro-Sul com esses dois grandes feitos. O hospital que poderá atender Lagarto e região e a duplicação da SE 270, que vai ajudar no fluxo da produção e melhorar a segurança de quem usa a rodovia”, pontuou Gustinho.