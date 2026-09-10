Gustinho e Hilda unem forças e recebem reconhecimento durante minicarreata por bairros de Lagarto

Abraços, acenos e manifestações de apoio marcaram a passagem do deputado federal e candidato à reeleição Gustinho Ribeiro (PP) pelos bairros Loiola I, Loiola II e Conjunto Albano Franco, nesta quarta-feira, 9, em Lagarto, na região Centro-Sul do estado. Ao lado de Hilda Ribeiro (PP), ex-prefeita e candidata a deputada estadual, Gustinho percorreu as comunidades em uma minicarreata, que teve concentração no Estádio Paulo Barreto.

A presença dos dois também resgatou a parceria construída ao longo dos últimos anos. À frente da Prefeitura de Lagarto, Hilda conduziu ações voltadas ao município, enquanto Gustinho, em Brasília, atuou na articulação de recursos para a cidade. Durante a gestão de Hilda, o deputado foi o parlamentar que mais destinou recursos para Lagarto, contribuindo para investimentos em áreas como saúde, moradia e infraestrutura.

Entre os recursos destinados pelo parlamentar estão os R$ 35 milhões para a implantação do Hospital de Amor e os R$ 50 milhões para a subvenção habitacional. Juntos, os dois investimentos somam R$ 85 milhões e representam parte dos recursos articulados por Gustinho para o município ao longo de sua atuação em Brasília.

“Eu tenho muito orgulho de poder olhar para Lagarto e dizer que o nosso trabalho em Brasília está chegando aqui. Esses recursos são resultado de muita luta e articulação. E eu quero fazer muito mais por Lagarto, por Sergipe e pela nossa gente. É por isso que sigo nas ruas, ouvindo, conversando e construindo essa caminhada ao lado de Hilda”, afirmou Gustinho.

Fonte: assesoria de comunicação