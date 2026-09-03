Gustinho fortalece compromisso com a inclusão durante encontro com a APAE de Itabaiana

A inclusão ocupou o centro da agenda do deputado federal Gustinho Ribeiro (PP), candidato à reeleição, nesta quarta-feira, 2, em Itabaiana. Durante a APAE Itinerante e a abertura do Setembro Verde, o parlamentar acompanhou atividades desenvolvidas pela instituição, conversou com assistidos e profissionais e recebeu uma homenagem pelo apoio dedicado à causa das pessoas com deficiência.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) é uma organização que atua na defesa de direitos, no apoio às famílias e na oferta de serviços voltados à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A entidade também desenvolve ações nas áreas de educação, saúde, assistência social e inclusão.

A APAE de Itabaiana exerce esse trabalho no município e, durante o encontro, a presidente da entidade, Ilenói Costa Silva, destacou que Gustinho assegurou o aporte necessário para o desenvolvimento de um dos projetos da instituição.

“Tenho um carinho e um respeito muito grandes pela APAE e por todos que fazem esse trabalho tão importante. A instituição acolhe, cuida, orienta as famílias e ajuda a garantir dignidade e oportunidades para as pessoas com deficiência. Nosso compromisso é continuar apoiando essa causa e fortalecendo as ações que promovem inclusão”, destacou Gustinho.

Projeto no Congresso

A atuação de Gustinho em defesa das pessoas com deficiência também se reflete no Projeto de Lei 1.539/2026, apresentado este ano, que cria condições especiais de trabalho para mães, pais e responsáveis pelo cuidado contínuo de dependentes com deficiência, transtorno do neurodesenvolvimento, doença rara ou outra condição crônica incapacitante. A proposta prevê redução da jornada em até 25%, sem diminuição salarial, flexibilização de horários, trabalho híbrido ou remoto e até cinco dias de afastamento remunerado por ano para acompanhamentos indispensáveis.

“Com a sua sensibilidade, generosidade e gentileza, abraçou a nossa causa. Você entendeu mais do que ninguém que deficiência não define, oportunidade transforma e inclusão é a nossa voz. Gratidão, Gustinho Ribeiro”, declarou Ilenói.

Encontro em Lagarto

À noite, Gustinho seguiu para Lagarto e, ao lado de Hilda Ribeiro, conversou com moradores do bairro Ademar de Carvalho durante o Bora com a Gente. “Foi uma noite de muita conversa e escuta. Recebemos as demandas dos moradores, falamos sobre o que já fizemos e, principalmente, sobre o que ainda precisa ser realizado. É assim, perto da nossa gente, que seguimos trabalhando firme por Lagarto e por um Sergipe que pode e merece muito mais”, afirmou o deputado.