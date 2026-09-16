Gustinho reúne multidão em Boquim em evento marcado por diálogo e participação popular

Gustinho já destinou mais de R$ 2,7 milhões em emendas para Boquim, com recursos voltados à saúde e ao fortalecimento da manutenção e do funcionamento dos serviços públicos. Os valores contemplam áreas que fazem parte da rotina da população.

“Estar em Boquim e conversar de perto com as pessoas é sempre muito importante. É nesse contato que a gente conhece melhor as necessidades e entende onde podemos contribuir. Tenho uma relação muito próxima com a cidade e quero continuar trabalhando para levar mais recursos e melhorias para quem vive aqui. É assim que eu gosto de trabalhar: presente, ouvindo e buscando soluções”, afirmou Gustinho.