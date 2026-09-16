logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Gustinho reúne multidão em Boquim em evento marcado por diálogo e participação popular

WhatsApp Image 2026-09-16 at 08.06.40
A terra da laranja, Boquim, no Centro-Sul sergipano, recebeu nesta terça-feira, 15, uma grande mobilização durante a passagem do deputado federal e candidato à reeleição Gustinho Ribeiro (PP). O encontro reuniu moradores, apoiadores, vereadores e lideranças locais.

Ao longo da programação, o parlamentar conversou com a população e recebeu representantes da cidade para tratar de demandas e investimentos. O momento também foi marcado pela participação de apoiadores que acompanharam a atividade.

Gustinho já destinou mais de R$ 2,7 milhões em emendas para Boquim, com recursos voltados à saúde e ao fortalecimento da manutenção e do funcionamento dos serviços públicos. Os valores contemplam áreas que fazem parte da rotina da população.

“Estar em Boquim e conversar de perto com as pessoas é sempre muito importante. É nesse contato que a gente conhece melhor as necessidades e entende onde podemos contribuir. Tenho uma relação muito próxima com a cidade e quero continuar trabalhando para levar mais recursos e melhorias para quem vive aqui. É assim que eu gosto de trabalhar: presente, ouvindo e buscando soluções”, afirmou Gustinho.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Publicidade
Publicidade
Previous
Next