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Gustinho reúne multidão em encontro com moradores do Marivan, em Aracaju

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Uma multidão se reuniu na noite desta segunda-feira, 22, no bairro Marivan, na Zona Sul de Aracaju, para participar de um encontro com o deputado federal e candidato à reeleição Gustinho Ribeiro (PP). A agenda foi marcada pela participação de moradores e pelo diálogo sobre demandas da comunidade.

Durante o encontro, Gustinho apresentou parte de ações realizadas em Sergipe com recursos de emendas parlamentares. Entre os investimentos destacados estão os R$ 35 milhões destinados ao Hospital de Amor, em Lagarto, e os R$ 82 milhões em recursos para a implantação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Poxim, projeto voltado ao reforço do abastecimento de água na Grande Aracaju.

 

Além de apresentar os investimentos, o parlamentar ouviu moradores e conversou sobre as principais demandas da região. A participação expressiva da população marcou a agenda e reforçou a estratégia de manter o contato direto com as comunidades.

“Foi uma noite muito especial aqui no Marivan. Ver tanta gente reunida, conversar de perto, ouvir as demandas e mostrar o que estamos fazendo por Sergipe é muito gratificante. É esse contato com a nossa gente que nos dá ainda mais vontade de trabalhar e fazer muito mais pelo nosso estado”, afirmou Gustinho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

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