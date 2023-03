Gustinho Ribeiro anuncia quase R$ 36 milhões em emendas para Lagarto

O deputado federal Gustinho Ribeiro (REPUBLICANOS) anunciou a destinação de quase R$ 36 milhões em emendas parlamentares de sua autoria para o município de Lagarto. A medida foi anunciada durante uma visita da prefeita Hilda Ribeiro ao gabinete do parlamentar.

De acordo com Gustinho, os recursos serão destinados para obras de habitação popular, pavimentação de ruas, atenção primária da Saúde Municipal e para as obras do Hospital de Amor.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, os recursos foram um grande presente para Lagarto. “Hoje é um dia que fica para história do nosso município, esses quase R$ 36 milhões. E eu, eu e o povo de Lagarto, só tenho a agradecer por tudo isso”, comemorou a prefeita de Lagarto.

Já o deputado reforçou que este era mais um benefício da sua parceria com a prefeita Hilda. “Eu agradeço pela oportunidade de poder ajudar a minha cidade, minha cidade natal, que faz aniversário em abril com esse grande presente”, concluiu o parlamentar.