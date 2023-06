Gustinho Ribeiro destina R$ 5 milhões para combater a fome em Sergipe

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) destinou uma emenda de R$ 5 milhões, para o Governo do Estado investir no Programa Prato do Povo. A ação alia geração de empregos com o combate a fome.

Nesta primeira fase, o programa vai distribuir 75 mil refeições gratuitamente para pessoas carentes, de segunda a sexta, em 18 municípios sergipanos. “E o melhor: os pequenos empreendedores e produtores da agricultura familiar serão estimulados a produzir e fornecer esses alimentos”, destacou o deputado.

E completou: “Combate à fome com desenvolvimento e justiça social é assim que se faz”.

De acordo com a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, além de combater a fome no Estado, o programa deve fortalecer a agricultura familiar e impulsionar o empreendedorismo local. A proposta é oferecer 4.200 refeições prontas gratuitamente, de segunda a sexta, às pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Já os estabelecimentos que vão fornecer as refeições precisam estar instalados nos municípios contemplados, atender os requisitos estabelecidos no Termo de Referência e se comprometer a garantir o percentual mínimo de 20% de aquisição de insumos oriundos da agricultura familiar local.